26 декабря 2023

В Тюмени взлетели цены на овощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, овощи, огурцы, набор для салата
В некоторых тюменских магазинах цена на огурцы доходит до 400 рублей и выше Фото:

В тюменских магазинах взлетели цены на овощи. Заметнее всего подорожали помидоры и огурцы. В некоторых супермаркетах цена на них доходит до 400 рублей за килограмм. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены.

«Огурцы короткоплодные. 464 рубля 99 копеек за 1 килограмм», — такая цена указана за овощи в супермаркете «Лента».

Чуть дешевле за килограмм стоимость огурцов в «Ашане». Там за аналогичный вес среднеплодных овощей тюменцам придется отдать 299 рублей 99 копеек.

Стоимость помидор также подходит к нескольким сотням за килограмм. Так, в супермаркете «Ашан» цена самых дешевых овощей начинается от 265 рублей за килограмм, самые дорогие — от 329 рублей за аналогичный вес.

Самые бюджетные помидоры найдены в магазинах «Магнит» и «Пятерочка». Там минимальная стоимость за килограмм овощей — 169 и 209 рублей соответственно.

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В тюменских магазинах взлетели цены на овощи. Заметнее всего подорожали помидоры и огурцы. В некоторых супермаркетах цена на них доходит до 400 рублей за килограмм. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены. «Огурцы короткоплодные. 464 рубля 99 копеек за 1 килограмм», — такая цена указана за овощи в супермаркете «Лента». Чуть дешевле за килограмм стоимость огурцов в «Ашане». Там за аналогичный вес среднеплодных овощей тюменцам придется отдать 299 рублей 99 копеек. Стоимость помидор также подходит к нескольким сотням за килограмм. Так, в супермаркете «Ашан» цена самых дешевых овощей начинается от 265 рублей за килограмм, самые дорогие — от 329 рублей за аналогичный вес. Самые бюджетные помидоры найдены в магазинах «Магнит» и «Пятерочка». Там минимальная стоимость за килограмм овощей — 169 и 209 рублей соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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