Общество В Тюмени взлетели цены на овощи 27 декабря 2023 в 12:10 Размер текста - 17 + В некоторых тюменских магазинах цена на огурцы доходит до 400 рублей и выше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменских магазинах взлетели цены на овощи. Заметнее всего подорожали помидоры и огурцы. В некоторых супермаркетах цена на них доходит до 400 рублей за килограмм. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены. «Огурцы короткоплодные. 464 рубля 99 копеек за 1 килограмм», — такая цена указана за овощи в супермаркете «Лента». Чуть дешевле за килограмм стоимость огурцов в «Ашане». Там за аналогичный вес среднеплодных овощей тюменцам придется отдать 299 рублей 99 копеек. Стоимость помидор также подходит к нескольким сотням за килограмм. Так, в супермаркете «Ашан» цена самых дешевых овощей начинается от 265 рублей за килограмм, самые дорогие — от 329 рублей за аналогичный вес. Самые бюджетные помидоры найдены в магазинах «Магнит» и «Пятерочка». Там минимальная стоимость за килограмм овощей — 169 и 209 рублей соответственно. В тюменских магазинах взлетели цены на овощи. Заметнее всего подорожали помидоры и огурцы. В некоторых супермаркетах цена на них доходит до 400 рублей за килограмм. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены. «Огурцы короткоплодные. 464 рубля 99 копеек за 1 килограмм», — такая цена указана за овощи в супермаркете «Лента». Чуть дешевле за килограмм стоимость огурцов в «Ашане». Там за аналогичный вес среднеплодных овощей тюменцам придется отдать 299 рублей 99 копеек. Стоимость помидор также подходит к нескольким сотням за килограмм. Так, в супермаркете «Ашан» цена самых дешевых овощей начинается от 265 рублей за килограмм, самые дорогие — от 329 рублей за аналогичный вес. Самые бюджетные помидоры найдены в магазинах «Магнит» и «Пятерочка». Там минимальная стоимость за килограмм овощей — 169 и 209 рублей соответственно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям