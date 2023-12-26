В Тюмени взлетели цены на овощи

В тюменских магазинах взлетели цены на овощи. Заметнее всего подорожали помидоры и огурцы. В некоторых супермаркетах цена на них доходит до 400 рублей за килограмм. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным продуктовым точкам и сравнил цены.
«Огурцы короткоплодные. 464 рубля 99 копеек за 1 килограмм», — такая цена указана за овощи в супермаркете «Лента».
Чуть дешевле за килограмм стоимость огурцов в «Ашане». Там за аналогичный вес среднеплодных овощей тюменцам придется отдать 299 рублей 99 копеек.
Стоимость помидор также подходит к нескольким сотням за килограмм. Так, в супермаркете «Ашан» цена самых дешевых овощей начинается от 265 рублей за килограмм, самые дорогие — от 329 рублей за аналогичный вес.
Самые бюджетные помидоры найдены в магазинах «Магнит» и «Пятерочка». Там минимальная стоимость за килограмм овощей — 169 и 209 рублей соответственно.
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