05 февраля 2024

В клинике челябинского вуза удвоили число онкоопераций без крупных разрезов

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, хирург, медицина, медицинский работник, врач, операционное отделение, лечащий врач
Онкологи стали больше делать сложных операций без крупных разрезов Фото:

В клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) практически удвоили количество сложных онкологических операций без крупных разрезов. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, объем таких операций составил 60% от общего числа.

«В 2023 году в откоотделении клиники проведено свыше 500 операций, 160 из них являются высокотехнологичными, тяжелыми и сложными. Объем лапароскопических операций без крупных разрезов достиг 60% от общего числа вмешательств. В 2020 году таких вмешательств было 35%», — отметили в минздраве

Рост был заметен уже в 2022 году, когда лапароскопических операций было 46%. Несмотря на то, что многие операции тяжелые, для пациентов они малотравматичны. Подобные методы снижают риск осложнений и сокращают реабилитационный период.

«За работой онкологов всегда стоит мультидисциплинарная команда. Это и диагносты, обеспечивающие высококачественную трактовку результатов компьютерной томографии и МРТ, и профессионалы-эндоскописты, УЗИ-диагносты. У нас большая совместная работа с терапевтами», — сообщила заведующая онкоотделением Ирина Куракина.

Врач отметила, что сложных пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями кладут в терапию на подготовку. В 2023 году было много совместных операций с гинекологами и сосудистыми хирургами. Работа велась совместно с анестезиологами-реаниматологами. Сами онкологи выступают не только в роли хирургов, но и химиотерапевтов, радиологов.

Операции в клинике для пациентов проводятся бесплатно. Обратиться в учреждение может любой пациент с полисом обязательного медстрахования.

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В клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) практически удвоили количество сложных онкологических операций без крупных разрезов. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, объем таких операций составил 60% от общего числа. «В 2023 году в откоотделении клиники проведено свыше 500 операций, 160 из них являются высокотехнологичными, тяжелыми и сложными. Объем лапароскопических операций без крупных разрезов достиг 60% от общего числа вмешательств. В 2020 году таких вмешательств было 35%», — отметили в минздраве Рост был заметен уже в 2022 году, когда лапароскопических операций было 46%. Несмотря на то, что многие операции тяжелые, для пациентов они малотравматичны. Подобные методы снижают риск осложнений и сокращают реабилитационный период. «За работой онкологов всегда стоит мультидисциплинарная команда. Это и диагносты, обеспечивающие высококачественную трактовку результатов компьютерной томографии и МРТ, и профессионалы-эндоскописты, УЗИ-диагносты. У нас большая совместная работа с терапевтами», — сообщила заведующая онкоотделением Ирина Куракина. Врач отметила, что сложных пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями кладут в терапию на подготовку. В 2023 году было много совместных операций с гинекологами и сосудистыми хирургами. Работа велась совместно с анестезиологами-реаниматологами. Сами онкологи выступают не только в роли хирургов, но и химиотерапевтов, радиологов. Операции в клинике для пациентов проводятся бесплатно. Обратиться в учреждение может любой пациент с полисом обязательного медстрахования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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