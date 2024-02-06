Экс-главу свердловской строительной компании арестовали в суде

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, осужденный, решетка, скамья подсудимых, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, арестант, клетка, конвой
Суд по делу Александра Фрибуса прошел сегодня (архивное фото) Фото:

Бывший гендиректор компаний-застройщиков группы БЗСК Александр Фрибус-младший был взят под стражу в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

«Свердловский облсуд по итогам апелляционного рассмотрения отменил приговор Ленинского райсуда и вынес новый приговор, которым признал Александра Фрибуса виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправколонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда», — пояснили в облсуде.

В 2015 году в Первоуральске началось строительство жилого комплекса «Оптимист». С дольщиков было собрано порядка 200 млн рублей, но деньги, по версии следствия, были потрачены на иные цели Фрибуса. Тогда против него было возбуждено уголовное дело.

Ленинский райсуд признал его виновным в июле 2023 года. Ему было назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком. «В связи с истечением сроков давности Фрибус был освобожден в зале суда. Этим же приговором суда были удовлетворены гражданские иски двух потерпевших», — пояснили в облсуде.

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Бывший гендиректор компаний-застройщиков группы БЗСК Александр Фрибус-младший был взят под стражу в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «Свердловский облсуд по итогам апелляционного рассмотрения отменил приговор Ленинского райсуда и вынес новый приговор, которым признал Александра Фрибуса виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправколонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда», — пояснили в облсуде. В 2015 году в Первоуральске началось строительство жилого комплекса «Оптимист». С дольщиков было собрано порядка 200 млн рублей, но деньги, по версии следствия, были потрачены на иные цели Фрибуса. Тогда против него было возбуждено уголовное дело. Ленинский райсуд признал его виновным в июле 2023 года. Ему было назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком. «В связи с истечением сроков давности Фрибус был освобожден в зале суда. Этим же приговором суда были удовлетворены гражданские иски двух потерпевших», — пояснили в облсуде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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