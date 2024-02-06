Экс-главу свердловской строительной компании арестовали в суде

Бывший гендиректор компаний-застройщиков группы БЗСК Александр Фрибус-младший был взят под стражу в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.
«Свердловский облсуд по итогам апелляционного рассмотрения отменил приговор Ленинского райсуда и вынес новый приговор, которым признал Александра Фрибуса виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправколонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда», — пояснили в облсуде.
В 2015 году в Первоуральске началось строительство жилого комплекса «Оптимист». С дольщиков было собрано порядка 200 млн рублей, но деньги, по версии следствия, были потрачены на иные цели Фрибуса. Тогда против него было возбуждено уголовное дело.
Ленинский райсуд признал его виновным в июле 2023 года. Ему было назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком. «В связи с истечением сроков давности Фрибус был освобожден в зале суда. Этим же приговором суда были удовлетворены гражданские иски двух потерпевших», — пояснили в облсуде.
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