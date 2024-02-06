Экс-главу свердловской строительной компании арестовали в суде

06 февраля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Суд по делу Александра Фрибуса прошел сегодня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший гендиректор компаний-застройщиков группы БЗСК Александр Фрибус-младший был взят под стражу в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «Свердловский облсуд по итогам апелляционного рассмотрения отменил приговор Ленинского райсуда и вынес новый приговор, которым признал Александра Фрибуса виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправколонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда», — пояснили в облсуде. В 2015 году в Первоуральске началось строительство жилого комплекса «Оптимист». С дольщиков было собрано порядка 200 млн рублей, но деньги, по версии следствия, были потрачены на иные цели Фрибуса. Тогда против него было возбуждено уголовное дело. Ленинский райсуд признал его виновным в июле 2023 года. Ему было назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком. «В связи с истечением сроков давности Фрибус был освобожден в зале суда. Этим же приговором суда были удовлетворены гражданские иски двух потерпевших», — пояснили в облсуде.

Бывший гендиректор компаний-застройщиков группы БЗСК Александр Фрибус-младший был взят под стражу в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «Свердловский облсуд по итогам апелляционного рассмотрения отменил приговор Ленинского райсуда и вынес новый приговор, которым признал Александра Фрибуса виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправколонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда», — пояснили в облсуде. В 2015 году в Первоуральске началось строительство жилого комплекса «Оптимист». С дольщиков было собрано порядка 200 млн рублей, но деньги, по версии следствия, были потрачены на иные цели Фрибуса. Тогда против него было возбуждено уголовное дело. Ленинский райсуд признал его виновным в июле 2023 года. Ему было назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком. «В связи с истечением сроков давности Фрибус был освобожден в зале суда. Этим же приговором суда были удовлетворены гражданские иски двух потерпевших», — пояснили в облсуде.