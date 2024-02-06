Курганские бизнесмены наоткрывали новые точки общепита

В курганском ресторанном бизнесе произошло пополнение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане открылось пять новых заведений общественного питания. Среди них точки фастфуда, кофейни и бар. Корреспондент URA.RU заметила изменения в сфере ресторанного бизнеса на сайте 2ГИС.

«На улице Пушкина, 49 открыли кофейню, которая называется „Аллея“. У данного заведения уже есть шесть отзывов. Общая оценка от клиентов — пять баллов Посетителей привлекла атмосфера заведения и вкус кофе. Также в центре открыли кофейню „Усатый Джо“. Посетителям предлагают классический и авторский кофе, а также десерты. Курганцы оценили заведение в пять баллов за хороший сервис и вкус напитков», — указано на сайте 2ГИС.

На сайте также появилась информация, что новым местом для развлечения и питания стал бар «Танцы» в микрорайоне Заозерный. По информации из группы заведения в социальной сети «ВКонтакте», в баре проводятся танцевальные программы с ведущими. На заведение также появились отзывы, которые разнятся. Общая оценка от курганцев составила 4,1 балла. Часть посетителей оценили разнообразие программы и меню. Около пяти отзывов из 25 — с одной звездой из-за платного посещения мероприятий и скудной программы.

Также в центре Кургана открылась новая точка быстрого питания «Шаурма центр». В заведение предлагают хот-доги, шаурма и закуски. Всего точка фастфуда получила около 16 оценок. Итоговая оценка на данный момент — пять баллов за вкусные блюда. Между тем, рядом с Дзержинским кольцом открылся киоск с фастфудом. По информации из открытых источников, там продают шашлык, шаурму и закуски в виде наггетсов и картошки фри. Отзывы на новое заведение неоднозначные, поскольку общая оценка от курганцев составила 3,8 баллов. Покупатели остались недовольны тем, что в блюдах мало соуса и очень иного овощей, из-за чего еда получается сухой. Также есть клиенты, которые, наоборот, довольны блюдами.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане появился бывший конкурент сети «Красное&Белое». На местный рынок зашла новая торговая сеть «Бристоль».