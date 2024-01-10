В Кургане появился бывший конкурент сети «Красное&Белое»

11 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Кургане открываются аналоги крупной сети формата «у дома» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганский рынок зашла новая торговая сеть «Бристоль», которая ранее была активом конкурента крупной компании-ритейлера «Красное&Белое». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. Обеими фирмами управляет холдинг Mercury Retail, в который они вошли после объединения. «В Кургане появляется все больше магазинов сети „Бристоль“. Один уже открылся на месте „Печатного двора“ в центре, другой запускают в Заозерном. Говорят, что еще один планируют открыть недалеко от железнодорожного вокзала. Видимо, владельцы решили попробовать сделать ставку и на этого ритейлера в нашем городе», — рассказал инсайдер. По данным сервиса 2GIS, в Кургане расположено две торговые точки. URA.RU направило запрос ритейлеру по теме. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что владельцы «Красное&Белое» открыли в Москве новый холдинг, вложив в него более 73 млрд рублей. До этого произошло слияние ритейлера с торговыми сетями конкурентов «Бристоль» и «Дикси».

На курганский рынок зашла новая торговая сеть «Бристоль», которая ранее была активом конкурента крупной компании-ритейлера «Красное&Белое». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. Обеими фирмами управляет холдинг Mercury Retail, в который они вошли после объединения. «В Кургане появляется все больше магазинов сети „Бристоль“. Один уже открылся на месте „Печатного двора“ в центре, другой запускают в Заозерном. Говорят, что еще один планируют открыть недалеко от железнодорожного вокзала. Видимо, владельцы решили попробовать сделать ставку и на этого ритейлера в нашем городе», — рассказал инсайдер. По данным сервиса 2GIS, в Кургане расположено две торговые точки. URA.RU направило запрос ритейлеру по теме. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что владельцы «Красное&Белое» открыли в Москве новый холдинг, вложив в него более 73 млрд рублей. До этого произошло слияние ритейлера с торговыми сетями конкурентов «Бристоль» и «Дикси».