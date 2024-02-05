Мизулина выступает перед студентами УрФУ. Онлайн-трансляция

06 февраля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина находится в Екатеринбурге третий день Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина приехала на встречу со студентами УрФУ, которая сопровождается скандалом: студентов якобы сгоняли в аудиторию. URA.RU ведет трансляцию выступления известной активистки со спорной репутацией. 13:44 У Мизулиной спросили, какие темы не нужно освещать в СМИ. Она ответила: суицид и стрельба в школе. 13:40 «Мы пытаемся бороться с треш-контентом. Это очень непросто, как вы видите. Нужно менять подходы, системно этим заниматься, нужны изменения в законодательстве», — сказала глава Лиги безопасного интернета. И анонсировала запуск проекта для борьбы с треш-контентом. 13:39 «У молодежи есть запрос на справедливость, желание отчислить пространство от грязи, которое мы видим», — отметила Мизулина. 13:38 Первой вопрос задала студентка с ДЦП. Она предложила закрыть сайты от несовершеннолетних, чтобы их не вербовали против России (на этом моменте остальные студенты начали хлопать). Помощник Мизулиной передал девушке ее контакты. 13:35 Теперь студенты будут задавать вопросы Мизулиной. Фото: Владимир Жабриков / URA.RU 13:34 «Будьте аккуратнее в том информационном потоке, который вы видите», — сказала Мизулина, имея в виду фейки. 13:34 Множество данных утекают из «Деливери», «Яндекса» и ряда похожих платформ. Самая надежная в этом плане — «Госуслуги», отметила Мизулина. 13:31 Студенты активно создают контент в своих соцсетях, а потом «становятся жертвами шантажа и вымогательства», поскольку их видео и фото попадают к злоумышленникам за пределами России, отметила Мизулина. Зал ГУКа в УрФУ заполнился по максимуму Фото: Владимир Жабриков / URA.RU 13:29 По словам Мизулиной, из-за большого ажиотажа, который они увидели на встречах в Екатеринбурге, дальнейшие мероприятия будут проходить в другом формате. «Возможно, они будут проходить в концертных залах», — добавила она. 13:28 «Мы все с вами сейчас живем в ситуации информационной войны», — отметила Мизулина. 13:27 «Я под большим впечатлением от Екатеринбурга, от того, как он растет, развивается», — задобрила Мизулина студентов. Накануне она встречалась с учениками школы №1. А в город она прилетела 4 февраля. 13:25 При этом корреспондент URA.RU на входе в УрФУ заметил электронную форму отчетности с ФИО. Фото: Владимир Жабриков / URA.RU Очередь на входе в УрФУ Фото: Владимир Жабриков / URA.RU 13:22 Мизулина начала с того, что спросила, кого из студентов согнали и заставили прийти. Все ответили, что их не заставляли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина приехала на встречу со студентами УрФУ, которая сопровождается скандалом: студентов якобы сгоняли в аудиторию. URA.RU ведет трансляцию выступления известной активистки со спорной репутацией. 13:44 06.02.2024 У Мизулиной спросили, какие темы не нужно освещать в СМИ. Она ответила: суицид и стрельба в школе. 13:40 06.02.2024 «Мы пытаемся бороться с треш-контентом. Это очень непросто, как вы видите. Нужно менять подходы, системно этим заниматься, нужны изменения в законодательстве», — сказала глава Лиги безопасного интернета. И анонсировала запуск проекта для борьбы с треш-контентом. 13:39 06.02.2024 «У молодежи есть запрос на справедливость, желание отчислить пространство от грязи, которое мы видим», — отметила Мизулина. 13:38 06.02.2024 Первой вопрос задала студентка с ДЦП. Она предложила закрыть сайты от несовершеннолетних, чтобы их не вербовали против России (на этом моменте остальные студенты начали хлопать). Помощник Мизулиной передал девушке ее контакты. 13:35 06.02.2024 Теперь студенты будут задавать вопросы Мизулиной. 13:34 06.02.2024 «Будьте аккуратнее в том информационном потоке, который вы видите», — сказала Мизулина, имея в виду фейки. 13:34 06.02.2024 Множество данных утекают из «Деливери», «Яндекса» и ряда похожих платформ. Самая надежная в этом плане — «Госуслуги», отметила Мизулина. 13:31 06.02.2024 Студенты активно создают контент в своих соцсетях, а потом «становятся жертвами шантажа и вымогательства», поскольку их видео и фото попадают к злоумышленникам за пределами России, отметила Мизулина. 13:29 06.02.2024 По словам Мизулиной, из-за большого ажиотажа, который они увидели на встречах в Екатеринбурге, дальнейшие мероприятия будут проходить в другом формате. «Возможно, они будут проходить в концертных залах», — добавила она. 13:28 06.02.2024 «Мы все с вами сейчас живем в ситуации информационной войны», — отметила Мизулина. 13:27 06.02.2024 «Я под большим впечатлением от Екатеринбурга, от того, как он растет, развивается», — задобрила Мизулина студентов. Накануне она встречалась с учениками школы №1. А в город она прилетела 4 февраля. 13:25 06.02.2024 При этом корреспондент URA.RU на входе в УрФУ заметил электронную форму отчетности с ФИО. 13:22 06.02.2024 Мизулина начала с того, что спросила, кого из студентов согнали и заставили прийти. Все ответили, что их не заставляли.