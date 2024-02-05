05 февраля 2024

Мизулина выступает перед студентами УрФУ. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина находится в Екатеринбурге третий день Фото:

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина приехала на встречу со студентами УрФУ, которая сопровождается скандалом: студентов якобы сгоняли в аудиторию. URA.RU ведет трансляцию выступления известной активистки со спорной репутацией.

13:44 06.02.2024 У Мизулиной спросили, какие темы не нужно освещать в СМИ. Она ответила: суицид и стрельба в школе.

13:40 06.02.2024 «Мы пытаемся бороться с треш-контентом. Это очень непросто, как вы видите. Нужно менять подходы, системно этим заниматься, нужны изменения в законодательстве», — сказала глава Лиги безопасного интернета. И анонсировала запуск проекта для борьбы с треш-контентом.

13:39 06.02.2024 «У молодежи есть запрос на справедливость, желание отчислить пространство от грязи, которое мы видим», — отметила Мизулина.

13:38 06.02.2024 Первой вопрос задала студентка с ДЦП. Она предложила закрыть сайты от несовершеннолетних, чтобы их не вербовали против России (на этом моменте остальные студенты начали хлопать). Помощник Мизулиной передал девушке ее контакты.

13:35 06.02.2024 Теперь студенты будут задавать вопросы Мизулиной.

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13:34 06.02.2024 «Будьте аккуратнее в том информационном потоке, который вы видите», — сказала Мизулина, имея в виду фейки.

13:34 06.02.2024 Множество данных утекают из «Деливери», «Яндекса» и ряда похожих платформ. Самая надежная в этом плане — «Госуслуги», отметила Мизулина.

13:31 06.02.2024 Студенты активно создают контент в своих соцсетях, а потом «становятся жертвами шантажа и вымогательства», поскольку их видео и фото попадают к злоумышленникам за пределами России, отметила Мизулина.

Зал ГУКа в УрФУ заполнился по максимуму
Зал ГУКа в УрФУ заполнился по максимуму
Фото:

13:29 06.02.2024 По словам Мизулиной, из-за большого ажиотажа, который они увидели на встречах в Екатеринбурге, дальнейшие мероприятия будут проходить в другом формате. «Возможно, они будут проходить в концертных залах», — добавила она.

13:28 06.02.2024 «Мы все с вами сейчас живем в ситуации информационной войны», — отметила Мизулина.

13:27 06.02.2024 «Я под большим впечатлением от Екатеринбурга, от того, как он растет, развивается», — задобрила Мизулина студентов. Накануне она встречалась с учениками школы №1. А в город она прилетела 4 февраля.

13:25 06.02.2024 При этом корреспондент URA.RU на входе в УрФУ заметил электронную форму отчетности с ФИО.

Фото:
Очередь на входе в УрФУ
Очередь на входе в УрФУ
Фото:

13:22 06.02.2024 Мизулина начала с того, что спросила, кого из студентов согнали и заставили прийти. Все ответили, что их не заставляли.

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Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина приехала на встречу со студентами УрФУ, которая сопровождается скандалом: студентов якобы сгоняли в аудиторию. URA.RU ведет трансляцию выступления известной активистки со спорной репутацией. 13:44 06.02.2024 У Мизулиной спросили, какие темы не нужно освещать в СМИ. Она ответила: суицид и стрельба в школе. 13:40 06.02.2024 «Мы пытаемся бороться с треш-контентом. Это очень непросто, как вы видите. Нужно менять подходы, системно этим заниматься, нужны изменения в законодательстве», — сказала глава Лиги безопасного интернета. И анонсировала запуск проекта для борьбы с треш-контентом. 13:39 06.02.2024 «У молодежи есть запрос на справедливость, желание отчислить пространство от грязи, которое мы видим», — отметила Мизулина. 13:38 06.02.2024 Первой вопрос задала студентка с ДЦП. Она предложила закрыть сайты от несовершеннолетних, чтобы их не вербовали против России (на этом моменте остальные студенты начали хлопать). Помощник Мизулиной передал девушке ее контакты. 13:35 06.02.2024 Теперь студенты будут задавать вопросы Мизулиной. 13:34 06.02.2024 «Будьте аккуратнее в том информационном потоке, который вы видите», — сказала Мизулина, имея в виду фейки. 13:34 06.02.2024 Множество данных утекают из «Деливери», «Яндекса» и ряда похожих платформ. Самая надежная в этом плане — «Госуслуги», отметила Мизулина. 13:31 06.02.2024 Студенты активно создают контент в своих соцсетях, а потом «становятся жертвами шантажа и вымогательства», поскольку их видео и фото попадают к злоумышленникам за пределами России, отметила Мизулина. 13:29 06.02.2024 По словам Мизулиной, из-за большого ажиотажа, который они увидели на встречах в Екатеринбурге, дальнейшие мероприятия будут проходить в другом формате. «Возможно, они будут проходить в концертных залах», — добавила она. 13:28 06.02.2024 «Мы все с вами сейчас живем в ситуации информационной войны», — отметила Мизулина. 13:27 06.02.2024 «Я под большим впечатлением от Екатеринбурга, от того, как он растет, развивается», — задобрила Мизулина студентов. Накануне она встречалась с учениками школы №1. А в город она прилетела 4 февраля. 13:25 06.02.2024 При этом корреспондент URA.RU на входе в УрФУ заметил электронную форму отчетности с ФИО. 13:22 06.02.2024 Мизулина начала с того, что спросила, кого из студентов согнали и заставили прийти. Все ответили, что их не заставляли.
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