Челябинские футболисты устроили драку в Турции во время матча. Видео

06 февраля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Стычка между командами произошла во время товарищеского матча Фото: Анна Майорова © URA.RU Футболисты ФК «Челябинск» подрались с соперниками из хабаровкского «СКА» во время товарищеского матча в Турции. Инцидент показали в прямом эфире на YouTube. Судя по кадрам, конфликт начался с разборок между двумя футболистами. После к нему подключились другие спортсмены. Камеру оперативно направили в сторону от происходящего. После того, как удалось снизить накал страстей, матч продолжили. По итогу челябинцы взяли верх над соперником со счетом 4:3. URA.RU связалось с ФК «Челябинск». Там от комментариев воздержались. Агентство попыталось связаться с ФК «СКА-Хабаровск». На момент публикации на звонок не ответили.

Футболисты ФК «Челябинск» подрались с соперниками из хабаровкского «СКА» во время товарищеского матча в Турции. Инцидент показали в прямом эфире на YouTube. Судя по кадрам, конфликт начался с разборок между двумя футболистами. После к нему подключились другие спортсмены. Камеру оперативно направили в сторону от происходящего. После того, как удалось снизить накал страстей, матч продолжили. По итогу челябинцы взяли верх над соперником со счетом 4:3. URA.RU связалось с ФК «Челябинск». Там от комментариев воздержались. Агентство попыталось связаться с ФК «СКА-Хабаровск». На момент публикации на звонок не ответили.