Челябинские футболисты устроили драку в Турции во время матча. Видео

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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Стычка между командами произошла во время товарищеского матча Фото:

Футболисты ФК «Челябинск» подрались с соперниками из хабаровкского «СКА» во время товарищеского матча в Турции. Инцидент показали в прямом эфире на YouTube.

Судя по кадрам, конфликт начался с разборок между двумя футболистами. После к нему подключились другие спортсмены. Камеру оперативно направили в сторону от происходящего.

После того, как удалось снизить накал страстей, матч продолжили. По итогу челябинцы взяли верх над соперником со счетом 4:3.

URA.RU связалось с ФК «Челябинск». Там от комментариев воздержались. Агентство попыталось связаться с ФК «СКА-Хабаровск». На момент публикации на звонок не ответили.

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Футболисты ФК «Челябинск» подрались с соперниками из хабаровкского «СКА» во время товарищеского матча в Турции. Инцидент показали в прямом эфире на YouTube. Судя по кадрам, конфликт начался с разборок между двумя футболистами. После к нему подключились другие спортсмены. Камеру оперативно направили в сторону от происходящего. После того, как удалось снизить накал страстей, матч продолжили. По итогу челябинцы взяли верх над соперником со счетом 4:3. URA.RU связалось с ФК «Челябинск». Там от комментариев воздержались. Агентство попыталось связаться с ФК «СКА-Хабаровск». На момент публикации на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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