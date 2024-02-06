Стычка между командами произошла во время товарищеского матча
Футболисты ФК «Челябинск» подрались с соперниками из хабаровкского «СКА» во время товарищеского матча в Турции. Инцидент показали в прямом эфире на YouTube.
Судя по кадрам, конфликт начался с разборок между двумя футболистами. После к нему подключились другие спортсмены. Камеру оперативно направили в сторону от происходящего.
После того, как удалось снизить накал страстей, матч продолжили. По итогу челябинцы взяли верх над соперником со счетом 4:3.
URA.RU связалось с ФК «Челябинск». Там от комментариев воздержались. Агентство попыталось связаться с ФК «СКА-Хабаровск». На момент публикации на звонок не ответили.
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