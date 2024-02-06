Песков раскрыл, почему Россия может выйти из Арктического совета

Песков: РФ выйдет из Арктического совета, если он станет неэффективен
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, почему Россия может выйти из Арктического совета Фото:

Россия пока продолжает свою работу в Арктическом совете. Однако может быть принято решение о выходе из этой структуры, если она перестанет быть «эффективной, справедливой и целесообразной» для РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Россия пока сохраняет свою работу в Арктическом совете. Если участие в какой-то организации перестает соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, могут приниматься особые решения», — подчеркнул Песков.

Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов сообщил, что Россия не исключает своего выхода из Арктического совета. В 2023 году РФ председательствовала в этой организации.

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Россия пока продолжает свою работу в Арктическом совете. Однако может быть принято решение о выходе из этой структуры, если она перестанет быть «эффективной, справедливой и целесообразной» для РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Россия пока сохраняет свою работу в Арктическом совете. Если участие в какой-то организации перестает соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, могут приниматься особые решения», — подчеркнул Песков. Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов сообщил, что Россия не исключает своего выхода из Арктического совета. В 2023 году РФ председательствовала в этой организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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