Песков раскрыл, почему Россия может выйти из Арктического совета

Песков: РФ выйдет из Арктического совета, если он станет неэффективен

06 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, почему Россия может выйти из Арктического совета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия пока продолжает свою работу в Арктическом совете. Однако может быть принято решение о выходе из этой структуры, если она перестанет быть «эффективной, справедливой и целесообразной» для РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Россия пока сохраняет свою работу в Арктическом совете. Если участие в какой-то организации перестает соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, могут приниматься особые решения», — подчеркнул Песков. Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов сообщил, что Россия не исключает своего выхода из Арктического совета. В 2023 году РФ председательствовала в этой организации.

Россия пока продолжает свою работу в Арктическом совете. Однако может быть принято решение о выходе из этой структуры, если она перестанет быть «эффективной, справедливой и целесообразной» для РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Россия пока сохраняет свою работу в Арктическом совете. Если участие в какой-то организации перестает соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, могут приниматься особые решения», — подчеркнул Песков. Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов сообщил, что Россия не исключает своего выхода из Арктического совета. В 2023 году РФ председательствовала в этой организации.