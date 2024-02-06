Мэр Нижнего Тагила назвал избиение девочки рядовым событием, раздутым с Украины

Владислав Пинаев впервые публично высказался об инциденте, который обсуждала вся Россия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал «рядовым событием» инцидент со школьницей, который произошел в канун Нового года и вызвал большой общественный резонанс. Тогда братья-азербайджанцы избили одноклассницу, которая с травмами попала в больницу. Тагильский глава назвал это «обычным детским конфликтом,» раздутым с Украины.

«Рядовое событие. В школе [раньше] дрались каждый день, приходили домой с фингалами, еще отец подзатыльников надает. Как ее [историю] раскрутили? Национальный вопрос. Тут совсем он не имел место быть, был просто детский конфликт и не более того», — высказал мнение Пинаев во время встречи со старшеклассниками. Видео, где прозвучали его слова, публикует агентство «Между строк». Где именно происходила встреча с учениками, не уточняется.

Судя по контексту, Пинаев отвечал на вопрос о критике в собственный адрес. Он признался, что после инцидента с девочкой был вынужден закрыть комментарии в своих сообщениях. Соцсети он назвал «помойкой, которой не видывал белый свет».

Также он выразил уверенность, что историю с избитой школьницей раскрутили недоброжелатели с Украины. «290 комментариев — с украинских аккаунтов», — объяснил мэр.

Агентство попыталось связаться с Владиславом Пинаевым для уточнения сказанных слов. На звонки он не ответил. Не ответила на звонки и его пресс-служба.

Конфликт произошел 29 декабря возле школы № 56 на Тагилстрое. Двое братьев-азербайджанцев избили девочку-сироту и еще одного одноклассника. Свидетелем потасовки была их мать, которая, по словам очевидцев, не давала другим детям разнять драку. Более того: она якобы сама дала девочке пощечину.

В итоге школьница попала с травмами в больницу. Выяснилось, что драке предшествовал долгий конфликт, на который не реагировали педагоги. СК возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Агентство рассказывало подробно об этой истории.