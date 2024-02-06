МЧС выступило с экстренным обращением к свердловчанам

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При этом погода в регионе будет теплой Фото:

В отдельных районах Свердловской области 7 февраля ожидаются сильные снегопады, метели и гололедица. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков, 7 февраля в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Также будут метели и гололедные явления», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».

О том, что в регион идут снегопады, ранее сообщал синоптик Алексей Пулин. Кроме того, по его данным, Свердловскую область ждет теплая погода.

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В отдельных районах Свердловской области 7 февраля ожидаются сильные снегопады, метели и гололедица. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 7 февраля в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Также будут метели и гололедные явления», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». О том, что в регион идут снегопады, ранее сообщал синоптик Алексей Пулин. Кроме того, по его данным, Свердловскую область ждет теплая погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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