МЧС выступило с экстренным обращением к свердловчанам

При этом погода в регионе будет теплой
В отдельных районах Свердловской области 7 февраля ожидаются сильные снегопады, метели и гололедица. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«По данным синоптиков, 7 февраля в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Также будут метели и гололедные явления», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».
О том, что в регион идут снегопады, ранее сообщал синоптик Алексей Пулин. Кроме того, по его данным, Свердловскую область ждет теплая погода.
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