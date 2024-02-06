В Тюмени больные дети остались без жизненно важного лекарства

В Тюмени педиатры не выписывают льготный Метотрексат из-за отсутствия препарата

07 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Инъекционный препарат нужно ставить раз в неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени педиатры не могут выписать детям-льготникам рецепты на бесплатное получение лекарства Метотрексат от ревматоидного артрита, так как препарат отсутствует. Об этом URA.RU рассказала врач одной из поликлиник. «Метотрексата нет. Его назначают при ревматоидном артрите. Не получается выписать детям льготные рецепты. Департамент здравоохранения обещал поставить лекарство на прошлой неделе, но пока еще его нет», — рассказала URA.RU одна из тюменских педиатров. Данный препарат входит в перечень жизненно важных. Последняя закупка лекарства именно с таким наименованием была объявлена депздравом региона 31 января. Заявки принимают до 8 февраля. До этого приобрести крупную партию лекарства пытались с 26 января по 5 февраля: на эти торги не заявился ни один поставщик и они не состоялись. В самом департаменте в ответ на запрос URA.RU рассказали, что препарат назначается врачами по международному непатентованному наименованию. В ведомстве отметили, что лекарство не в дефиците. «В настоящее время препарат имеется в достаточном количестве. Проблем с его бесплатным отпуском льготным категориям граждан по рецептам врача нет», — прокомментировали в депздраве.

В Тюмени педиатры не могут выписать детям-льготникам рецепты на бесплатное получение лекарства Метотрексат от ревматоидного артрита, так как препарат отсутствует. Об этом URA.RU рассказала врач одной из поликлиник. «Метотрексата нет. Его назначают при ревматоидном артрите. Не получается выписать детям льготные рецепты. Департамент здравоохранения обещал поставить лекарство на прошлой неделе, но пока еще его нет», — рассказала URA.RU одна из тюменских педиатров. Данный препарат входит в перечень жизненно важных. Последняя закупка лекарства именно с таким наименованием была объявлена депздравом региона 31 января. Заявки принимают до 8 февраля. До этого приобрести крупную партию лекарства пытались с 26 января по 5 февраля: на эти торги не заявился ни один поставщик и они не состоялись. В самом департаменте в ответ на запрос URA.RU рассказали, что препарат назначается врачами по международному непатентованному наименованию. В ведомстве отметили, что лекарство не в дефиците. «В настоящее время препарат имеется в достаточном количестве. Проблем с его бесплатным отпуском льготным категориям граждан по рецептам врача нет», — прокомментировали в депздраве.