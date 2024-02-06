В мире Украина На Украине продлили военное положение и мобилизацию Рада продлила военное положение на Украине до 13 мая 06 февраля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 + Военное положение на Украине продлено на 90 дней Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военное положение и мобилизация на Украине продлены на 90 дней. Решение приняла Верховная Рада. «Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней — до 13 мая», — сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. «За» проголосовали 335 депутатов, не голосовали 20 человек. Военное положение и мобилизация на Украине продлены на 90 дней. Решение приняла Верховная Рада. «Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней — до 13 мая», — сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. «За» проголосовали 335 депутатов, не голосовали 20 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям