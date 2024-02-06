На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Военное положение на Украине продлено на 90 дней
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военное положение и мобилизация на Украине продлены на 90 дней. Решение приняла Верховная Рада.
«Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней — до 13 мая», — сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. «За» проголосовали 335 депутатов, не голосовали 20 человек.
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