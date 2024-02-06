На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Рада продлила военное положение на Украине до 13 мая
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Военное положение на Украине продлено на 90 дней Фото:
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Военное положение и мобилизация на Украине продлены на 90 дней. Решение приняла Верховная Рада.

«Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней — до 13 мая», — сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. «За» проголосовали 335 депутатов, не голосовали 20 человек.

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Военное положение и мобилизация на Украине продлены на 90 дней. Решение приняла Верховная Рада. «Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней — до 13 мая», — сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. «За» проголосовали 335 депутатов, не голосовали 20 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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