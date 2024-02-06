В Тюмени лотерейный миллионер избил прохожего

Тюменского бизнесмена Владислава Захарова вызвали в полицию для дачи показаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени владелец холдинга «Захаров Групп», в который входят ресторан «Семь Пятниц» и сеть пиццерий Pizza Express, Владислав Захаров избил прохожего. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. Захаров также известен тем, что в начале 2022 года выиграл в лотерею более 13 млн рублей.

«Утром 17 декабря 2023 года Захаров поссорился с прохожим возле одного из своих заведений — ресторана „Семь Пятниц“. Когда последний начал снимать бизнесмена на камеру мобильного телефона, началась драка. В результате которой здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред: у мужчины диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что после драки бизнесмен ударил лежащего на земле мужчину ногой и ушел. 7 февраля предприниматель должен явиться в полицию для дачи показаний. По данным источников URA.RU, он уже нанял адвоката.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Получить оперативный комментарий Владислава Захарова URA.RU не удалось. В адрес холдинга «Захаров Групп» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В феврале 2022 года Владислав Захаров выиграл в лотерею более 13 млн рублей. Эти деньги он планировал потратить на покупку автомобиля для своей жены.