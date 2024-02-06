В двух крупных вузах Москвы объявили карантин из-за кори

До 8 февраля был объявлен карантин из-за кори в московских учебных заведениях РУДН и РГУ им. Косыгина. Об этом сообщил telegram-канал Mash. РУДН и РГУ входят в топ-100 лучших вузов РФ.
«Большинство студентов и преподавателей вузов без прививок, поэтому пришлось идти на такие меры», — говорится в сообщении. По информации канала, в университетах сейчас идут каникулы, однако они закончатся на днях. Учеба будет проходить в онлайн-формате до 8 февраля.
Корреспондент URA.RU отправил запросы в учебные заведения. Ответ ожидается.
Ранее в пресс-службе РУДН сообщили, что у студента РУДН в Москве обнаружили заболевание корью. Отмечается, что лекарств для лечения данного заболевания нет, передают «Дни.ру».
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