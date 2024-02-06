В двух крупных вузах Москвы объявили карантин из-за кори

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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2, скорая помошь
Из-за студентов и преподавателей без прививок от кори университеты будут проводить учебу онлайн Фото:

До 8 февраля был объявлен карантин из-за кори в московских учебных заведениях РУДН и РГУ им. Косыгина. Об этом сообщил telegram-канал Mash. РУДН и РГУ входят в топ-100 лучших вузов РФ.

«Большинство студентов и преподавателей вузов без прививок, поэтому пришлось идти на такие меры», — говорится в сообщении. По информации канала, в университетах сейчас идут каникулы, однако они закончатся на днях. Учеба будет проходить в онлайн-формате до 8 февраля.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в учебные заведения. Ответ ожидается.

Ранее в пресс-службе РУДН сообщили, что у студента РУДН в Москве обнаружили заболевание корью. Отмечается, что лекарств для лечения данного заболевания нет, передают «Дни.ру».

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До 8 февраля был объявлен карантин из-за кори в московских учебных заведениях РУДН и РГУ им. Косыгина. Об этом сообщил telegram-канал Mash. РУДН и РГУ входят в топ-100 лучших вузов РФ. «Большинство студентов и преподавателей вузов без прививок, поэтому пришлось идти на такие меры», — говорится в сообщении. По информации канала, в университетах сейчас идут каникулы, однако они закончатся на днях. Учеба будет проходить в онлайн-формате до 8 февраля. Корреспондент URA.RU отправил запросы в учебные заведения. Ответ ожидается. Ранее в пресс-службе РУДН сообщили, что у студента РУДН в Москве обнаружили заболевание корью. Отмечается, что лекарств для лечения данного заболевания нет, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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