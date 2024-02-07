Фирма курганского правительства, ответственная за ипотеку, в два раза сократила выручку

Курганская компания «КИЖК» сократила выручку на 14,7 миллионов рублей

08 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

АО «КИЖК» сократила выручку на 14,7 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация», которой владеет правительство региона, в два раза сократила выручку. По данным за 2022 год, фирма заработала чуть более 13 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия. «АО „КИЖК“. Выручка за 2022 год: 13 148 000 рублей. Это более чем в два раза меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. (27 893 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности акционерного общества. Также в КИЖК по итогам прошлого года на 1,6 раза сократилась чистая прибыль. Доходы компании снизились с 4,9 до 2,9 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию, чтобы выяснить причины резкое снижения выручки и прибыли. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что совместный бизнес богатейшей жительницы Кургана и немецкого инвестора в шесть раз увеличил прибыль. Компанией «Бауэр Машины — Курган» за год было заработано на 28 млн рублей больше, чем в предыдущем периоде.

АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация», которой владеет правительство региона, в два раза сократила выручку. По данным за 2022 год, фирма заработала чуть более 13 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия. «АО „КИЖК“. Выручка за 2022 год: 13 148 000 рублей. Это более чем в два раза меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. (27 893 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности акционерного общества. Также в КИЖК по итогам прошлого года на 1,6 раза сократилась чистая прибыль. Доходы компании снизились с 4,9 до 2,9 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию, чтобы выяснить причины резкое снижения выручки и прибыли. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что совместный бизнес богатейшей жительницы Кургана и немецкого инвестора в шесть раз увеличил прибыль. Компанией «Бауэр Машины — Курган» за год было заработано на 28 млн рублей больше, чем в предыдущем периоде.