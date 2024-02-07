07 февраля 2024

Фирма курганского правительства, ответственная за ипотеку, в два раза сократила выручку

Курганская компания «КИЖК» сократила выручку на 14,7 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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АО «КИЖК» сократила выручку на 14,7 млн рублей Фото:

АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация», которой владеет правительство региона, в два раза сократила выручку. По данным за 2022 год, фирма заработала чуть более 13 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия.

«АО „КИЖК“. Выручка за 2022 год: 13 148 000 рублей. Это более чем в два раза меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. (27 893 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности акционерного общества.

Также в КИЖК по итогам прошлого года на 1,6 раза сократилась чистая прибыль. Доходы компании снизились с 4,9 до 2,9 млн рублей.

Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию, чтобы выяснить причины резкое снижения выручки и прибыли. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что совместный бизнес богатейшей жительницы Кургана и немецкого инвестора в шесть раз увеличил прибыль. Компанией «Бауэр Машины — Курган» за год было заработано на 28 млн рублей больше, чем в предыдущем периоде.

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АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация», которой владеет правительство региона, в два раза сократила выручку. По данным за 2022 год, фирма заработала чуть более 13 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия. «АО „КИЖК“. Выручка за 2022 год: 13 148 000 рублей. Это более чем в два раза меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. (27 893 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности акционерного общества. Также в КИЖК по итогам прошлого года на 1,6 раза сократилась чистая прибыль. Доходы компании снизились с 4,9 до 2,9 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию, чтобы выяснить причины резкое снижения выручки и прибыли. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что совместный бизнес богатейшей жительницы Кургана и немецкого инвестора в шесть раз увеличил прибыль. Компанией «Бауэр Машины — Курган» за год было заработано на 28 млн рублей больше, чем в предыдущем периоде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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