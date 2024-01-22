Совместный бизнес богатейшей жительницы Кургана и немецкого партнера в 6 раз увеличил прибыль

Компания «Бауэр Машины — Курган» увеличила прибыль на 28 миллионов рублей

23 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Предприятие «Бауэр Машины — Курган» увеличило прибыль на десятки миллионов рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Компания «Бауэр Машины — Курган», принадлежащая немецкому производителю BAUER Maschinen GmbH и матери бизнесмена Дмитрия Парышева — Валентине Парышевой, за год увеличила чистую прибыль в шесть раз. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия. Валентина Парышева входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области, имея миллиардные активы. «ООО „Бауэр Машины — Курган“. Чистая прибыль за 2022 год: 33 399 000 рублей. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года (5 603 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности организации на сервисе СБИС. Также у предприятия выросла выручка — с 221,6 до 262,1 млн рублей. Фирма «Бауэр Машины — Курган» занимается производством и сборкой буровых установок, а также их модернизацией и капитальным ремонтом. Предприятие было создано в 2005 году ЗАО «Курганстальмост» совместно с BAUER Maschinen GmbH из Германии. Немецкий партнер владеет 90% компании, остальные 10% принадлежат предпринимательнице Валентине Парышевой. При этом, по данным сервиса СБИС, до конца 2021 года расклад акций составлял 65% на 35%. Общая стоимость активов фирмы — более 113 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме на предприятие «Бауэр Машины — Курган». Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что компания одного из самых богатых курганцев в 11 раз увеличила прибыль. Сельскохозяйственная фирма «Путь к Коммунизму», которой владеет депутат облдумы Марат Исламов, за год заработала около 128 млн рублей. Также на 256 млн рублей выросла выручка предприятия. Политик вместе со своей женой входит в топ-10 самых богатых курганцев, имея активы на два млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Бауэр Машины — Курган», принадлежащая немецкому производителю BAUER Maschinen GmbH и матери бизнесмена Дмитрия Парышева — Валентине Парышевой, за год увеличила чистую прибыль в шесть раз. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия. Валентина Парышева входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области, имея миллиардные активы. «ООО „Бауэр Машины — Курган“. Чистая прибыль за 2022 год: 33 399 000 рублей. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года (5 603 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности организации на сервисе СБИС. Также у предприятия выросла выручка — с 221,6 до 262,1 млн рублей. Фирма «Бауэр Машины — Курган» занимается производством и сборкой буровых установок, а также их модернизацией и капитальным ремонтом. Предприятие было создано в 2005 году ЗАО «Курганстальмост» совместно с BAUER Maschinen GmbH из Германии. Немецкий партнер владеет 90% компании, остальные 10% принадлежат предпринимательнице Валентине Парышевой. При этом, по данным сервиса СБИС, до конца 2021 года расклад акций составлял 65% на 35%. Общая стоимость активов фирмы — более 113 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме на предприятие «Бауэр Машины — Курган». Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что компания одного из самых богатых курганцев в 11 раз увеличила прибыль. Сельскохозяйственная фирма «Путь к Коммунизму», которой владеет депутат облдумы Марат Исламов, за год заработала около 128 млн рублей. Также на 256 млн рублей выросла выручка предприятия. Политик вместе со своей женой входит в топ-10 самых богатых курганцев, имея активы на два млрд рублей.