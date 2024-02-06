В Сочи на горнолыжников сошла лавина. Видео

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Горнолыжный курорт Манжерок. Республика Алтай
На период лавинной опасности катание было запрещено Фото:

На горнолыжном курорте под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находятся шесть человек.

«Во время дневного катания на курорте «Газпром Поляна» произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F, склон «Газпром Лаура», — передают «Кубанские новости». По их данным, спасатели нашли всех пострадавших. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. На распространяемых в соцсетях видео видно, как на месте происшествия с лопатами работают спасатели и другие горнолыжники.

На период лавинной опасности трассы и канатная дорога на слоне были закрыты. По данным МЧС, на высоте 1300-1400 метров произошел сход лавины, сообщило «Интерфакс». Сейчас катание восстановлено.

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На горнолыжном курорте под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находятся шесть человек. «Во время дневного катания на курорте «Газпром Поляна» произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F, склон «Газпром Лаура», — передают «Кубанские новости». По их данным, спасатели нашли всех пострадавших. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. На распространяемых в соцсетях видео видно, как на месте происшествия с лопатами работают спасатели и другие горнолыжники. На период лавинной опасности трассы и канатная дорога на слоне были закрыты. По данным МЧС, на высоте 1300-1400 метров произошел сход лавины, сообщило «Интерфакс». Сейчас катание восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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