На горнолыжном курорте под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находятся шесть человек.
«Во время дневного катания на курорте «Газпром Поляна» произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F, склон «Газпром Лаура», — передают «Кубанские новости». По их данным, спасатели нашли всех пострадавших. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. На распространяемых в соцсетях видео видно, как на месте происшествия с лопатами работают спасатели и другие горнолыжники.
На период лавинной опасности трассы и канатная дорога на слоне были закрыты. По данным МЧС, на высоте 1300-1400 метров произошел сход лавины, сообщило «Интерфакс». Сейчас катание восстановлено.
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