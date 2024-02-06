В Сочи на горнолыжников сошла лавина. Видео

06 февраля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

На период лавинной опасности катание было запрещено Фото: Размик Закарян © URA.RU На горнолыжном курорте под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находятся шесть человек. «Во время дневного катания на курорте «Газпром Поляна» произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F, склон «Газпром Лаура», — передают «Кубанские новости». По их данным, спасатели нашли всех пострадавших. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. На распространяемых в соцсетях видео видно, как на месте происшествия с лопатами работают спасатели и другие горнолыжники. На период лавинной опасности трассы и канатная дорога на слоне были закрыты. По данным МЧС, на высоте 1300-1400 метров произошел сход лавины, сообщило «Интерфакс». Сейчас катание восстановлено.

На горнолыжном курорте под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находятся шесть человек. «Во время дневного катания на курорте «Газпром Поляна» произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F, склон «Газпром Лаура», — передают «Кубанские новости». По их данным, спасатели нашли всех пострадавших. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. На распространяемых в соцсетях видео видно, как на месте происшествия с лопатами работают спасатели и другие горнолыжники. На период лавинной опасности трассы и канатная дорога на слоне были закрыты. По данным МЧС, на высоте 1300-1400 метров произошел сход лавины, сообщило «Интерфакс». Сейчас катание восстановлено.