В Тюмени убрали две главные елки юга области. Фоторепортаж

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Разбирают ёлку. Тюмень
Монтажники работали на высоте более 20 метров, чтобы разобрать две главные городские новогодние елки Фото:

В Тюмени убрали две главные городские елки. Одна из них располагалась возле Ледового городка на площади 400-летия Тюмени, вторая — на Цветном бульваре. Эти две площади традиционно у тюменцев и жителей области считаются обязательными к посещению во время новогодних праздников. Как прошел демонтаж двух главных новогодних украшений юга региона — в фоторепортаже URA.RU.

Разбирают елку. Тюмень
Елка на площади 400-летия Тюмени. На высоте более 20 метров работали монтажники-высотники
Фото:
Разбирают елку. Тюмень
Украшения, которые были на елке на площади 400-летия Тюмени, сохранят до следующего года
Фото:
Разбирают елку. Тюмень
Открытие елки на площади 400-летия Тюмени состоялось 29 декабря 2023 года
Фото:
Разбирают елку. Тюмень
Оставшиеся конструкции на площади 400-летия Тюмени уберут в ближайшие несколько дней
Фото:
Елка у цума. Тюмень
Сегодня также приступили к демонтажу елки на Цветном бульваре в Тюмени высотой 28 метров
Фото:
Елка у цума. Тюмень
Работы по демонтажу городских украшений на Цветном бульваре велись в условиях сильного снегопада
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Елка у цума. Тюмень
Все детали конструкции ели, стоявшей на Цветном бульваре упакуют в деревянные ящики и сохранят для следующих праздников
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Елка у цума. Тюмень
Торжественное открытие елки у тюменского ЦУМа состоялось 23 декабря 2023 года
Фото:

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В Тюмени убрали две главные городские елки. Одна из них располагалась возле Ледового городка на площади 400-летия Тюмени, вторая — на Цветном бульваре. Эти две площади традиционно у тюменцев и жителей области считаются обязательными к посещению во время новогодних праздников. Как прошел демонтаж двух главных новогодних украшений юга региона — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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