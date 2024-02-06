Монтажники работали на высоте более 20 метров, чтобы разобрать две главные городские новогодние елки
В Тюмени убрали две главные городские елки. Одна из них располагалась возле Ледового городка на площади 400-летия Тюмени, вторая — на Цветном бульваре. Эти две площади традиционно у тюменцев и жителей области считаются обязательными к посещению во время новогодних праздников. Как прошел демонтаж двух главных новогодних украшений юга региона — в фоторепортаже URA.RU.
Елка на площади 400-летия Тюмени. На высоте более 20 метров работали монтажники-высотники
Украшения, которые были на елке на площади 400-летия Тюмени, сохранят до следующего года
Открытие елки на площади 400-летия Тюмени состоялось 29 декабря 2023 года
Оставшиеся конструкции на площади 400-летия Тюмени уберут в ближайшие несколько дней
Сегодня также приступили к демонтажу елки на Цветном бульваре в Тюмени высотой 28 метров
Работы по демонтажу городских украшений на Цветном бульваре велись в условиях сильного снегопада
Все детали конструкции ели, стоявшей на Цветном бульваре упакуют в деревянные ящики и сохранят для следующих праздников
Торжественное открытие елки у тюменского ЦУМа состоялось 23 декабря 2023 года
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