В центре Екатеринбурга почти на год закроют улицу

Перекрытие связано с ремонтными работами (архивное фото)
В Екатеринбурге с 17 февраля по 1 октября закроют движение по улице Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Движение транспорта будет закрыто от Карла Маркса до Малышева. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Гоголя», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте.
Направление одностороннего движения на Карла Маркса будет изменено. «Движение машин будет организовано по улицам Белинского, Розы Люксембург и Горького», — пояснили в мэрии. Работы никак не повлияют на движение общественного транспорта
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