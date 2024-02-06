Общество В центре Екатеринбурга почти на год закроют улицу 06 февраля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 + Перекрытие связано с ремонтными работами (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге с 17 февраля по 1 октября закроют движение по улице Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Движение транспорта будет закрыто от Карла Маркса до Малышева. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Гоголя», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте. Направление одностороннего движения на Карла Маркса будет изменено. «Движение машин будет организовано по улицам Белинского, Розы Люксембург и Горького», — пояснили в мэрии. Работы никак не повлияют на движение общественного транспорта В Екатеринбурге с 17 февраля по 1 октября закроют движение по улице Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Движение транспорта будет закрыто от Карла Маркса до Малышева. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Гоголя», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте. Направление одностороннего движения на Карла Маркса будет изменено. «Движение машин будет организовано по улицам Белинского, Розы Люксембург и Горького», — пояснили в мэрии. Работы никак не повлияют на движение общественного транспорта {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям