В центре Екатеринбурга почти на год закроют улицу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег в городе. Екатеринбург, улица гоголя
Перекрытие связано с ремонтными работами (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге с 17 февраля по 1 октября закроют движение по улице Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Движение транспорта будет закрыто от Карла Маркса до Малышева. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Гоголя», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте.

Направление одностороннего движения на Карла Маркса будет изменено. «Движение машин будет организовано по улицам Белинского, Розы Люксембург и Горького», — пояснили в мэрии. Работы никак не повлияют на движение общественного транспорта

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге с 17 февраля по 1 октября закроют движение по улице Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Движение транспорта будет закрыто от Карла Маркса до Малышева. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Гоголя», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте. Направление одностороннего движения на Карла Маркса будет изменено. «Движение машин будет организовано по улицам Белинского, Розы Люксембург и Горького», — пояснили в мэрии. Работы никак не повлияют на движение общественного транспорта
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...