В «Гортрансе» и метро Екатеринбурга поднимут зарплаты из-за кадровой катастрофы

07 февраля 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Кадровый дефицит считается одной из главных проблем транспорта Фото: Размик Закарян © URA.RU Сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» и метрополитена резко поднимут зарплаты — чтобы решить проблему оттока кадров. Информацию, появившуюся в одном из анонимных telegram-каналов, URA.RU подтвердил информированный источник. По его словам, решение было принято после встречи губернатора Евгения Куйвашева с мэром Алексеем Орловым. «Индексация зарплат была одним из предложений Орлова, шеф (то есть губернатор — прим. ред.) поддержал», — рассказал собеседник. Он уточнил, что зарплаты увеличатся не менее чем на треть. Предыдущая индексация в «Гортрансе» была в январе — на 10%. Тогда же агентство анонсировало, что в течение нескольких месяцев зарплаты на предприятии постепенно вырастут на 50-80%. Идти путем Челябинска, где для новых сотрудников установили мотивационные выплаты, власти Екатеринбурга не станут, поскольку считают такой подход неэффективным и популистским, добавил источник URA.RU.

Сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» и метрополитена резко поднимут зарплаты — чтобы решить проблему оттока кадров. Информацию, появившуюся в одном из анонимных telegram-каналов, URA.RU подтвердил информированный источник. По его словам, решение было принято после встречи губернатора Евгения Куйвашева с мэром Алексеем Орловым. «Индексация зарплат была одним из предложений Орлова, шеф (то есть губернатор — прим. ред.) поддержал», — рассказал собеседник. Он уточнил, что зарплаты увеличатся не менее чем на треть. Предыдущая индексация в «Гортрансе» была в январе — на 10%. Тогда же агентство анонсировало, что в течение нескольких месяцев зарплаты на предприятии постепенно вырастут на 50-80%. Идти путем Челябинска, где для новых сотрудников установили мотивационные выплаты, власти Екатеринбурга не станут, поскольку считают такой подход неэффективным и популистским, добавил источник URA.RU.