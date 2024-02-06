В «Гортрансе» и метро Екатеринбурга поднимут зарплаты из-за кадровой катастрофы

Сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» и метрополитена резко поднимут зарплаты — чтобы решить проблему оттока кадров. Информацию, появившуюся в одном из анонимных telegram-каналов, URA.RU подтвердил информированный источник.
По его словам, решение было принято после встречи губернатора Евгения Куйвашева с мэром Алексеем Орловым. «Индексация зарплат была одним из предложений Орлова, шеф (то есть губернатор — прим. ред.) поддержал», — рассказал собеседник. Он уточнил, что зарплаты увеличатся не менее чем на треть.
Предыдущая индексация в «Гортрансе» была в январе — на 10%. Тогда же агентство анонсировало, что в течение нескольких месяцев зарплаты на предприятии постепенно вырастут на 50-80%. Идти путем Челябинска, где для новых сотрудников установили мотивационные выплаты, власти Екатеринбурга не станут, поскольку считают такой подход неэффективным и популистским, добавил источник URA.RU.
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