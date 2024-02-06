06 февраля 2024

В «Гортрансе» и метро Екатеринбурга поднимут зарплаты из-за кадровой катастрофы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Екатеринбург, транспорт, вечерний город, пассажиры, трамвай, вечерний екатеринбург, трамвай 16
Кадровый дефицит считается одной из главных проблем транспорта Фото:

Сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» и метрополитена резко поднимут зарплаты — чтобы решить проблему оттока кадров. Информацию, появившуюся в одном из анонимных telegram-каналов, URA.RU подтвердил информированный источник.

По его словам, решение было принято после встречи губернатора Евгения Куйвашева с мэром Алексеем Орловым. «Индексация зарплат была одним из предложений Орлова, шеф (то есть губернатор — прим. ред.) поддержал», — рассказал собеседник. Он уточнил, что зарплаты увеличатся не менее чем на треть.

Предыдущая индексация в «Гортрансе» была в январе — на 10%. Тогда же агентство анонсировало, что в течение нескольких месяцев зарплаты на предприятии постепенно вырастут на 50-80%. Идти путем Челябинска, где для новых сотрудников установили мотивационные выплаты, власти Екатеринбурга не станут, поскольку считают такой подход неэффективным и популистским, добавил источник URA.RU.

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Сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» и метрополитена резко поднимут зарплаты — чтобы решить проблему оттока кадров. Информацию, появившуюся в одном из анонимных telegram-каналов, URA.RU подтвердил информированный источник. По его словам, решение было принято после встречи губернатора Евгения Куйвашева с мэром Алексеем Орловым. «Индексация зарплат была одним из предложений Орлова, шеф (то есть губернатор — прим. ред.) поддержал», — рассказал собеседник. Он уточнил, что зарплаты увеличатся не менее чем на треть. Предыдущая индексация в «Гортрансе» была в январе — на 10%. Тогда же агентство анонсировало, что в течение нескольких месяцев зарплаты на предприятии постепенно вырастут на 50-80%. Идти путем Челябинска, где для новых сотрудников установили мотивационные выплаты, власти Екатеринбурга не станут, поскольку считают такой подход неэффективным и популистским, добавил источник URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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