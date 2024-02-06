В Салехарде пройдет турнир по киберспорту с призом в сотни тысяч рублей

Финал кибертурнира пройдет в мае
В Салехарде состоится кибертурнир «Ямальская почва», где будут соревноваться в играх DOTA2 и CS2. Заявки на турнир принимаются до 15 февраля. Об этом рассказали организаторы соревнований.
«Призовой фонд турнира 700 тысяч рублей. Длительность первого сезона — три месяца. Огромное количество призов и подарков на этапе лиг от организаторов и партнеров фестиваля», — сообщили на официальной странице турнира «Ямальская почва» «ВКонтакте».
Финал турнира пройдет в мае на площадке арт-резиденции «Полярис». Две лучшие команды получат возможность выйти на высший уровень лиги и разделят главный призовой фонд.
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