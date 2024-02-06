В Салехарде пройдет турнир по киберспорту с призом в сотни тысяч рублей

Киберспортсмены на турнире «Ямальская почва» сразятся за 700 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, хакеры, геймеры, компьютерные пираты
Финал кибертурнира пройдет в мае Фото:

В Салехарде состоится кибертурнир «Ямальская почва», где будут соревноваться в играх DOTA2 и CS2. Заявки на турнир принимаются до 15 февраля. Об этом рассказали организаторы соревнований.

«Призовой фонд турнира 700 тысяч рублей. Длительность первого сезона — три месяца. Огромное количество призов и подарков на этапе лиг от организаторов и партнеров фестиваля», — сообщили на официальной странице турнира «Ямальская почва» «ВКонтакте».

Финал турнира пройдет в мае на площадке арт-резиденции «Полярис». Две лучшие команды получат возможность выйти на высший уровень лиги и разделят главный призовой фонд.

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В Салехарде состоится кибертурнир «Ямальская почва», где будут соревноваться в играх DOTA2 и CS2. Заявки на турнир принимаются до 15 февраля. Об этом рассказали организаторы соревнований. «Призовой фонд турнира 700 тысяч рублей. Длительность первого сезона — три месяца. Огромное количество призов и подарков на этапе лиг от организаторов и партнеров фестиваля», — сообщили на официальной странице турнира «Ямальская почва» «ВКонтакте». Финал турнира пройдет в мае на площадке арт-резиденции «Полярис». Две лучшие команды получат возможность выйти на высший уровень лиги и разделят главный призовой фонд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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