Глава МИД Украины Кулеба признался, что готов уйти в отставку по просьбе Зеленского

Глава МИД Украины Кулеба может уйти в отставку по просьбе Зеленского

06 февраля 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба сообщил, что у него нет причин для отставки Фото: Официальный сайт президента Украины Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уйдет в отставку после того, как данное решение примет украинский президент Владимир Зеленский. Так глава МИД Украины ответил на вопрос об обещанной Зеленским перезагрузке в правительстве. «Для меня есть две причины, по которым я могу оставить свой пост. Первая — если президент попросит меня сделать это, потому что он предложил мне этот пост», — заявил Кулеба. Его слова передает ТАСС. Второй причиной он назвал несогласие с тем, как поставлена и проведена внешняя политика страны. Однако по его словам, пока что нет причин для увольнения, поэтому он продолжает работать на своем посту. Ранее Зеленский заявил, что рассматривает замену некоторых высокопоставленных чиновников не только в ВСУ, но и правительстве, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уйдет в отставку после того, как данное решение примет украинский президент Владимир Зеленский. Так глава МИД Украины ответил на вопрос об обещанной Зеленским перезагрузке в правительстве. «Для меня есть две причины, по которым я могу оставить свой пост. Первая — если президент попросит меня сделать это, потому что он предложил мне этот пост», — заявил Кулеба. Его слова передает ТАСС. Второй причиной он назвал несогласие с тем, как поставлена и проведена внешняя политика страны. Однако по его словам, пока что нет причин для увольнения, поэтому он продолжает работать на своем посту. Ранее Зеленский заявил, что рассматривает замену некоторых высокопоставленных чиновников не только в ВСУ, но и правительстве, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного