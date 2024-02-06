Шесть человек попали в аварию возле Нижнего Тагила. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, незамерзайка, зима, аварийный знак
Авария произошла на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск (архивное фото) Фото:

Шесть человек, из которых трое дети, попали в аварию на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область). Седьмой участник ДТП погиб, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, Toyota Corolla и Nissan Qashqai столкнулись на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск. Водитель первой машины скончался на месте, еще шестеро получили травмы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

На месте происшествия работают автоинспекторы. Движение машин на данном участке не ограничено, добавили в ведомстве.

В аварии пострадали трое детей
В аварии пострадали трое детей
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шесть человек, из которых трое дети, попали в аварию на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область). Седьмой участник ДТП погиб, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, Toyota Corolla и Nissan Qashqai столкнулись на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск. Водитель первой машины скончался на месте, еще шестеро получили травмы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». На месте происшествия работают автоинспекторы. Движение машин на данном участке не ограничено, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...