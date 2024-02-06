Происшествия ДТП Шесть человек попали в аварию возле Нижнего Тагила. Фото 06 февраля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 + Авария произошла на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шесть человек, из которых трое дети, попали в аварию на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область). Седьмой участник ДТП погиб, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, Toyota Corolla и Nissan Qashqai столкнулись на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск. Водитель первой машины скончался на месте, еще шестеро получили травмы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». На месте происшествия работают автоинспекторы. Движение машин на данном участке не ограничено, добавили в ведомстве. В аварии пострадали трое детей Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» [https://t.me/gibdd_66] Шесть человек, из которых трое дети, попали в аварию на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область). Седьмой участник ДТП погиб, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, Toyota Corolla и Nissan Qashqai столкнулись на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск. Водитель первой машины скончался на месте, еще шестеро получили травмы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». На месте происшествия работают автоинспекторы. Движение машин на данном участке не ограничено, добавили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям