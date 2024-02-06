Авария произошла на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск (архивное фото)
Шесть человек, из которых трое дети, попали в аварию на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область). Седьмой участник ДТП погиб, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, Toyota Corolla и Nissan Qashqai столкнулись на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск. Водитель первой машины скончался на месте, еще шестеро получили травмы», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
На месте происшествия работают автоинспекторы. Движение машин на данном участке не ограничено, добавили в ведомстве.
В аварии пострадали трое детей
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