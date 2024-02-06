Курганский ХК «Зауралье» потерпел самое разгромное поражение в сезоне

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Хоккей. Курган, зауралье, хоккей
ХК «Зауралье» проиграл дома 1:6 команде из Тулы Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский ХК «Зауралье» потерпел самое разгромное поражение в сезоне. Команда уступили дома хоккейному клубу «АКМ» из Тулы со счетом 1:6, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«ХК „Зауралье“ уступил дома тульской команде „АКМ“ со счетом 1:6», — передает корреспондент. До этого самое крупное поражение в сезоне было в матче с ХК «Норильск», в которой курганцы уступили 2:6.

Уже в первом периоде тульский «АКМ» забил в ворота курганцев три шайбы. У гостей отличились Кирилл Пукело, Даниил Аноп и Сергей Теряев. Во втором периоде туляки продолжили наступление и еще трижды огорчили коллектив из Кургана. У туляков забили Александр Комаристый, Михаил Низовкин оформил дубль. В последнем периоде у хозяев отличился Тимур Закиров.

Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» досрочно вышел в плей-офф первенства ВХЛ. В домашнем матче курганцы разгромили со счетом 4:0 столичный клуб «Звезда».

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Курганский ХК «Зауралье» потерпел самое разгромное поражение в сезоне. Команда уступили дома хоккейному клубу «АКМ» из Тулы со счетом 1:6, передает корреспондент URA.RU с места событий. «ХК „Зауралье“ уступил дома тульской команде „АКМ“ со счетом 1:6», — передает корреспондент. До этого самое крупное поражение в сезоне было в матче с ХК «Норильск», в которой курганцы уступили 2:6. Уже в первом периоде тульский «АКМ» забил в ворота курганцев три шайбы. У гостей отличились Кирилл Пукело, Даниил Аноп и Сергей Теряев. Во втором периоде туляки продолжили наступление и еще трижды огорчили коллектив из Кургана. У туляков забили Александр Комаристый, Михаил Низовкин оформил дубль. В последнем периоде у хозяев отличился Тимур Закиров. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» досрочно вышел в плей-офф первенства ВХЛ. В домашнем матче курганцы разгромили со счетом 4:0 столичный клуб «Звезда».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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