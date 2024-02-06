Курганский ХК «Зауралье» потерпел самое разгромное поражение в сезоне

06 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» проиграл дома 1:6 команде из Тулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Курганский ХК «Зауралье» потерпел самое разгромное поражение в сезоне. Команда уступили дома хоккейному клубу «АКМ» из Тулы со счетом 1:6, передает корреспондент URA.RU с места событий. «ХК „Зауралье“ уступил дома тульской команде „АКМ“ со счетом 1:6», — передает корреспондент. До этого самое крупное поражение в сезоне было в матче с ХК «Норильск», в которой курганцы уступили 2:6. Уже в первом периоде тульский «АКМ» забил в ворота курганцев три шайбы. У гостей отличились Кирилл Пукело, Даниил Аноп и Сергей Теряев. Во втором периоде туляки продолжили наступление и еще трижды огорчили коллектив из Кургана. У туляков забили Александр Комаристый, Михаил Низовкин оформил дубль. В последнем периоде у хозяев отличился Тимур Закиров. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» досрочно вышел в плей-офф первенства ВХЛ. В домашнем матче курганцы разгромили со счетом 4:0 столичный клуб «Звезда».

Курганский ХК «Зауралье» потерпел самое разгромное поражение в сезоне. Команда уступили дома хоккейному клубу «АКМ» из Тулы со счетом 1:6, передает корреспондент URA.RU с места событий. «ХК „Зауралье“ уступил дома тульской команде „АКМ“ со счетом 1:6», — передает корреспондент. До этого самое крупное поражение в сезоне было в матче с ХК «Норильск», в которой курганцы уступили 2:6. Уже в первом периоде тульский «АКМ» забил в ворота курганцев три шайбы. У гостей отличились Кирилл Пукело, Даниил Аноп и Сергей Теряев. Во втором периоде туляки продолжили наступление и еще трижды огорчили коллектив из Кургана. У туляков забили Александр Комаристый, Михаил Низовкин оформил дубль. В последнем периоде у хозяев отличился Тимур Закиров. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» досрочно вышел в плей-офф первенства ВХЛ. В домашнем матче курганцы разгромили со счетом 4:0 столичный клуб «Звезда».