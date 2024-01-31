Курганский ХК «Зауралье» вышел в плей-офф после победы над москвичами

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Хоккей. Курган, шайба, зауралье, хоккей
Курганские хоккеисты одержали победу над клубом из Москвы Фото:

Хоккейная команда «Зауралье» обыграла с разгромным счетом в домашнем матче клуб «Звезда» из Москвы. После двух поражений на выезде курганские хоккеисты порадовали земляков победой над столичной командой и выходом в плей-офф. Информация появилась на сайте курганского спортивного клуба.

«Зауралье» Курган — «Звезда» Москва 4:0», — зафиксирован итоговый счет в протоколе матча. Предыдущие два матча регулярного первенства ВХЛ курганская команда проиграла на выезде. После этой победы команда оформила выход в плей-офф турнира.

В составе «Зауралья» отличились Артур Болтанов (дважды), Антон Чуфаров и Сергей Голоднюк. Соперники забить шайбу в ворота голкипера хозяев Евгения Ярославлева не смогли.

Ранее URA.RU сообщало, что дети из ЛНР, отдыхавшие в Курганской области, посетили матч местного хоккейного клуба. На игру предсезонного турнира имени Парышева их пригласили чиновники курганского правительства.

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Хоккейная команда «Зауралье» обыграла с разгромным счетом в домашнем матче клуб «Звезда» из Москвы. После двух поражений на выезде курганские хоккеисты порадовали земляков победой над столичной командой и выходом в плей-офф. Информация появилась на сайте курганского спортивного клуба. «Зауралье» Курган — «Звезда» Москва 4:0», — зафиксирован итоговый счет в протоколе матча. Предыдущие два матча регулярного первенства ВХЛ курганская команда проиграла на выезде. После этой победы команда оформила выход в плей-офф турнира. В составе «Зауралья» отличились Артур Болтанов (дважды), Антон Чуфаров и Сергей Голоднюк. Соперники забить шайбу в ворота голкипера хозяев Евгения Ярославлева не смогли. Ранее URA.RU сообщало, что дети из ЛНР, отдыхавшие в Курганской области, посетили матч местного хоккейного клуба. На игру предсезонного турнира имени Парышева их пригласили чиновники курганского правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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