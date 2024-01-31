Курганский ХК «Зауралье» вышел в плей-офф после победы над москвичами

31 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Курганские хоккеисты одержали победу над клубом из Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хоккейная команда «Зауралье» обыграла с разгромным счетом в домашнем матче клуб «Звезда» из Москвы. После двух поражений на выезде курганские хоккеисты порадовали земляков победой над столичной командой и выходом в плей-офф. Информация появилась на сайте курганского спортивного клуба. «Зауралье» Курган — «Звезда» Москва 4:0», — зафиксирован итоговый счет в протоколе матча. Предыдущие два матча регулярного первенства ВХЛ курганская команда проиграла на выезде. После этой победы команда оформила выход в плей-офф турнира. В составе «Зауралья» отличились Артур Болтанов (дважды), Антон Чуфаров и Сергей Голоднюк. Соперники забить шайбу в ворота голкипера хозяев Евгения Ярославлева не смогли. Ранее URA.RU сообщало, что дети из ЛНР, отдыхавшие в Курганской области, посетили матч местного хоккейного клуба. На игру предсезонного турнира имени Парышева их пригласили чиновники курганского правительства.

Хоккейная команда «Зауралье» обыграла с разгромным счетом в домашнем матче клуб «Звезда» из Москвы. После двух поражений на выезде курганские хоккеисты порадовали земляков победой над столичной командой и выходом в плей-офф. Информация появилась на сайте курганского спортивного клуба. «Зауралье» Курган — «Звезда» Москва 4:0», — зафиксирован итоговый счет в протоколе матча. Предыдущие два матча регулярного первенства ВХЛ курганская команда проиграла на выезде. После этой победы команда оформила выход в плей-офф турнира. В составе «Зауралья» отличились Артур Болтанов (дважды), Антон Чуфаров и Сергей Голоднюк. Соперники забить шайбу в ворота голкипера хозяев Евгения Ярославлева не смогли. Ранее URA.RU сообщало, что дети из ЛНР, отдыхавшие в Курганской области, посетили матч местного хоккейного клуба. На игру предсезонного турнира имени Парышева их пригласили чиновники курганского правительства.