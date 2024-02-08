Помощник Путина рассказал подробности разговора президента России и Си Цзиньпина

08 февраля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Россия и Китай практикуют близкие подходы по ключевым геополитическим вопросам Фото: Сайт Президента России Россия и Китай придерживаются стратегии партнерства и стремятся к совместной работе над большими общими проектами. Об этом на брифинге 8 февраля рассказал помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков. URA.RU выделило главное из разговора российского лидера и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Телефонный разговор длился час, беседа прошла в теплой атмосфере. Путин поздравил Си Циньпина с важным для Китая праздником — Новым годом по лунному календарю.

Значительную роль в отношениях играют частые встречи глав государств. Говорить о новых датах пока рано, но уже есть планы по предстоящим контактам.

Лидеры двух стран выразили обоюдное неприятие курса США. Это связано с тем, что Соединенные Штаты осуществляют политику двойного сдерживания, как России, так и Китая.

Страны практикуют близкие подходы по ключевым внешнеполитическим проблемам. РФ и КНР подтвердили курс на формирование нового миропорядка.

Лидеры договорились о продолжении работы по построению финансовой инфраструктуры для обеспечения надежности платежей. Важным делом стороны считают продолжение совместной работы в инвестиционных проектах.

Страны договорились наращивать взаимные грузоперевозки, совершенствовать пограничные пункты пропуска. После вызванного пандемией спада планируется дальнейшее развитие гуманитарных связей.

Конфликт на Украине обсуждали достаточно кратко. В ситуации с Тайванем Путин выразил поддержку «политике одного Китая».

Китай и Россия готовы к сотрудничеству в области спорта. Подтверждено участие спортсменов из КНР в Играх Будущего в Казани, а также в других турнирах на территории России.

Си Цзиньпин знает, что в России идет избирательная кампания. Он пожелал Путину успешных выборов.

Лидеры подтвердили готовность к продвижению совместных проектов в энергетике, несмотря на санкции. Ушаков отметил, что принципиальное значение в отношениях двух стран имеет взаимная поддержка по ключевым внешнеполитическим проблемам и в вопросах делового сотрудничества. «Главы государств с удовлетворением констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2023 году продолжили поступательно развиваться и находятся сейчас на беспрецедентно высоком уровне», — рассказал помощник президента.

Россия и Китай придерживаются стратегии партнерства и стремятся к совместной работе над большими общими проектами. Об этом на брифинге 8 февраля рассказал помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков. URA.RU выделило главное из разговора российского лидера и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Ушаков отметил, что принципиальное значение в отношениях двух стран имеет взаимная поддержка по ключевым внешнеполитическим проблемам и в вопросах делового сотрудничества. «Главы государств с удовлетворением констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2023 году продолжили поступательно развиваться и находятся сейчас на беспрецедентно высоком уровне», — рассказал помощник президента.