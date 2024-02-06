06 февраля 2024

Екатеринбуржца, пропавшего после встречи с друзьями, нашли в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, палата, медицина, здравоохранение, больница, больничная койка
Мужчину искали пять дней Фото:

Екатеринбуржец Иван Шубин, который потерялся 2 февраля после встречи с друзьями, оказался в больнице. Он получил черепно-мозговую травму, пояснила URA.RU его родственница Ольга Шубина.

«Сейчас Иван находится в больнице, у него черепно-мозговая травма. Нам пока мало что известно, завтра будем узнавать подробности», — сказала Шубина.

По словам Ольги, 2 февраля Иван отдыхал в бане с товарищами в селе Горный Щит. Вечером он вызвал такси и поехал домой в район Автовокзала. С тех пор никто из родственников его не видел. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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Екатеринбуржец Иван Шубин, который потерялся 2 февраля после встречи с друзьями, оказался в больнице. Он получил черепно-мозговую травму, пояснила URA.RU его родственница Ольга Шубина. «Сейчас Иван находится в больнице, у него черепно-мозговая травма. Нам пока мало что известно, завтра будем узнавать подробности», — сказала Шубина. По словам Ольги, 2 февраля Иван отдыхал в бане с товарищами в селе Горный Щит. Вечером он вызвал такси и поехал домой в район Автовокзала. С тех пор никто из родственников его не видел. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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