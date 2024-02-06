Екатеринбуржца, пропавшего после встречи с друзьями, нашли в больнице

07 февраля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Мужчину искали пять дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец Иван Шубин, который потерялся 2 февраля после встречи с друзьями, оказался в больнице. Он получил черепно-мозговую травму, пояснила URA.RU его родственница Ольга Шубина. «Сейчас Иван находится в больнице, у него черепно-мозговая травма. Нам пока мало что известно, завтра будем узнавать подробности», — сказала Шубина. По словам Ольги, 2 февраля Иван отдыхал в бане с товарищами в селе Горный Щит. Вечером он вызвал такси и поехал домой в район Автовокзала. С тех пор никто из родственников его не видел. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Екатеринбуржец Иван Шубин, который потерялся 2 февраля после встречи с друзьями, оказался в больнице. Он получил черепно-мозговую травму, пояснила URA.RU его родственница Ольга Шубина. «Сейчас Иван находится в больнице, у него черепно-мозговая травма. Нам пока мало что известно, завтра будем узнавать подробности», — сказала Шубина. По словам Ольги, 2 февраля Иван отдыхал в бане с товарищами в селе Горный Щит. Вечером он вызвал такси и поехал домой в район Автовокзала. С тех пор никто из родственников его не видел. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.