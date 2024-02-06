Карлсон прибыл в Москву, чтобы взять интервью у Путина: главные заявления журналиста

Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у Путина

07 февраля 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

Карлсон возьмет интервью у Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский журналист Такер Карлсон анонсировал, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в Twitter. URA.RU собрало главные заявления Карлсона. Почему важно интервью с Путиным Карлсон заявил, что проведение интервью с Путиным связано с определенным риском. В связи с этим журналист тщательно обдумывал это решение на протяжении многих месяцев. Он пришел к выводу, что интервью с российским лидером важно, так как американцы не информированы о ситуации в конфликте между РФ и Украиной. «Они не имеют ни малейшего представления о том, что происходит в этом регионе, здесь, в России, или в 600 милях от нее, на Украине. Но они должны знать», — заявил Карлсон. СМИ англоязычных стран лгут своим читателям Карлсон считает, что конфликт на Украине — это человеческая катастрофа. Но он убежден, что все же население англоязычных стран, похоже, ничего не знает об этом. По его мнению, проблема кроется в том, что западные СМИ не раскрывают всей правды. «Они думают, что на самом деле ничего не изменилось. А думают они так потому, что никто не говорит им правду. Их СМИ коррумпированы. Они лгут своим читателям и зрителям. И делают это в основном путем умолчания», — заявил журналист. Белый дом мешал провести интервью с Путиным Почти три года назад администрация президента США Джо Байдена помешало провести Карлсону интервью с Путиным. По словам, журналиста, сотрудники Белого дома незаконно шпионили за его текстовыми сообщениями, а затем слили их содержимое своим прислужникам в новостных СМИ. Журналист уверен, что ситуация бы повторилась, но, несмотря на это, команда Карлсона все равно приехала в Москву. «Мы сами оплатили эту поездку. Мы не взяли денег ни у одного правительства или группы. Мы также не берем денег за просмотр интервью», — добавил журналист. Цензура интервью с Путиным Американский бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать интервью Карлсона с Путиным, когда оно появится на платформе X, заявил журналист. При этом Карлслон отметил, что западные правительства наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть это видео цензуре на других, менее принципиальных платформах. Он отметил, что это может произойти, так как Запад боится информации, которую не может контролировать. «Но у вас нет причин бояться этого. Мы не призываем вас соглашаться с тем, что Путин может сказать в этом интервью. Но мы призываем вас посмотреть его», — заявил Карлсон. Журналист также сообщил, что намерен добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку все предыдущие интервью украинского лидера в американских СМИ являются не журналистикой, а пропагандой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в Twitter. URA.RU собрало главные заявления Карлсона. Почему важно интервью с Путиным Карлсон заявил, что проведение интервью с Путиным связано с определенным риском. В связи с этим журналист тщательно обдумывал это решение на протяжении многих месяцев. Он пришел к выводу, что интервью с российским лидером важно, так как американцы не информированы о ситуации в конфликте между РФ и Украиной. «Они не имеют ни малейшего представления о том, что происходит в этом регионе, здесь, в России, или в 600 милях от нее, на Украине. Но они должны знать», — заявил Карлсон. СМИ англоязычных стран лгут своим читателям Карлсон считает, что конфликт на Украине — это человеческая катастрофа. Но он убежден, что все же население англоязычных стран, похоже, ничего не знает об этом. По его мнению, проблема кроется в том, что западные СМИ не раскрывают всей правды. «Они думают, что на самом деле ничего не изменилось. А думают они так потому, что никто не говорит им правду. Их СМИ коррумпированы. Они лгут своим читателям и зрителям. И делают это в основном путем умолчания», — заявил журналист. Белый дом мешал провести интервью с Путиным Почти три года назад администрация президента США Джо Байдена помешало провести Карлсону интервью с Путиным. По словам, журналиста, сотрудники Белого дома незаконно шпионили за его текстовыми сообщениями, а затем слили их содержимое своим прислужникам в новостных СМИ. Журналист уверен, что ситуация бы повторилась, но, несмотря на это, команда Карлсона все равно приехала в Москву. «Мы сами оплатили эту поездку. Мы не взяли денег ни у одного правительства или группы. Мы также не берем денег за просмотр интервью», — добавил журналист. Цензура интервью с Путиным Американский бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать интервью Карлсона с Путиным, когда оно появится на платформе X, заявил журналист. При этом Карлслон отметил, что западные правительства наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть это видео цензуре на других, менее принципиальных платформах. Он отметил, что это может произойти, так как Запад боится информации, которую не может контролировать. «Но у вас нет причин бояться этого. Мы не призываем вас соглашаться с тем, что Путин может сказать в этом интервью. Но мы призываем вас посмотреть его», — заявил Карлсон. Журналист также сообщил, что намерен добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку все предыдущие интервью украинского лидера в американских СМИ являются не журналистикой, а пропагандой.