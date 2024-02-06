ГИБДД обратилась к челябинским водителям с важным предупреждением

Госавтоинспекция Челябинской области 7 февраля предупредила автомобилистов о возможном коллапсе на дорогах. Обращение появилось в telegram-канале управления ГИБДД по региону.
«В ближайшие два дня на территории Челябинской области ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Согласно прогнозу погоды, снегопады прекратятся только 9 февраля», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что трасса М-5 «Урал» на территории Башкирии закрыта для автобусов и грузового транспорта. В связи с этим ожидаются затруднения движения на территории Челябинской области в сторону Уфы.
С 8 часов утра 7 февраля закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан. Причина ограничений — сильный ветер и снегопад, метель и ограничение видимости.
В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал и не совершать рискованных маневров. По возможности лучше вообще отказаться от поездок.
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