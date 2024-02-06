06 февраля 2024

ГИБДД обратилась к челябинским водителям с важным предупреждением

Челябинская ГИБДД предупредила автомобилистов о возможном коллапсе на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, пешеходный переход, машины, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, ветер, автотранспорт
Причиной возможного дорожного коллапса назвали метель и снегопад Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области 7 февраля предупредила автомобилистов о возможном коллапсе на дорогах. Обращение появилось в telegram-канале управления ГИБДД по региону.

«В ближайшие два дня на территории Челябинской области ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Согласно прогнозу погоды, снегопады прекратятся только 9 февраля», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что трасса М-5 «Урал» на территории Башкирии закрыта для автобусов и грузового транспорта. В связи с этим ожидаются затруднения движения на территории Челябинской области в сторону Уфы.

С 8 часов утра 7 февраля закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан. Причина ограничений — сильный ветер и снегопад, метель и ограничение видимости.

В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал и не совершать рискованных маневров. По возможности лучше вообще отказаться от поездок.

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Госавтоинспекция Челябинской области 7 февраля предупредила автомобилистов о возможном коллапсе на дорогах. Обращение появилось в telegram-канале управления ГИБДД по региону. «В ближайшие два дня на территории Челябинской области ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Согласно прогнозу погоды, снегопады прекратятся только 9 февраля», — сообщили в ведомстве. В ведомстве добавили, что трасса М-5 «Урал» на территории Башкирии закрыта для автобусов и грузового транспорта. В связи с этим ожидаются затруднения движения на территории Челябинской области в сторону Уфы. С 8 часов утра 7 февраля закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан. Причина ограничений — сильный ветер и снегопад, метель и ограничение видимости. В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал и не совершать рискованных маневров. По возможности лучше вообще отказаться от поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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