ГИБДД обратилась к челябинским водителям с важным предупреждением

Челябинская ГИБДД предупредила автомобилистов о возможном коллапсе на дорогах

07 февраля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Причиной возможного дорожного коллапса назвали метель и снегопад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госавтоинспекция Челябинской области 7 февраля предупредила автомобилистов о возможном коллапсе на дорогах. Обращение появилось в telegram-канале управления ГИБДД по региону. «В ближайшие два дня на территории Челябинской области ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Согласно прогнозу погоды, снегопады прекратятся только 9 февраля», — сообщили в ведомстве. В ведомстве добавили, что трасса М-5 «Урал» на территории Башкирии закрыта для автобусов и грузового транспорта. В связи с этим ожидаются затруднения движения на территории Челябинской области в сторону Уфы. С 8 часов утра 7 февраля закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан. Причина ограничений — сильный ветер и снегопад, метель и ограничение видимости. В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал и не совершать рискованных маневров. По возможности лучше вообще отказаться от поездок.

Госавтоинспекция Челябинской области 7 февраля предупредила автомобилистов о возможном коллапсе на дорогах. Обращение появилось в telegram-канале управления ГИБДД по региону. «В ближайшие два дня на территории Челябинской области ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Согласно прогнозу погоды, снегопады прекратятся только 9 февраля», — сообщили в ведомстве. В ведомстве добавили, что трасса М-5 «Урал» на территории Башкирии закрыта для автобусов и грузового транспорта. В связи с этим ожидаются затруднения движения на территории Челябинской области в сторону Уфы. С 8 часов утра 7 февраля закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан. Причина ограничений — сильный ветер и снегопад, метель и ограничение видимости. В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал и не совершать рискованных маневров. По возможности лучше вообще отказаться от поездок.