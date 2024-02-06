06 февраля 2024

Пермячка отсудила у ТСЖ полмиллиона за падение на скользком тротуаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Женщина шла в магазин, но упала и получила травмы ноги Фото:

В Перми ТСЖ выплатит женщине 500 тысяч рублей за то, что она упала на скользком тротуаре возле многоквартирного дома. Такое решение принял Мотовилихинский районный суд после того, как пермячка обратилась туда с иском.

«В марте 2023 года пермячка шла в продуктовый магазин, который расположен в многоквартирном доме. Она поскользнулась на тротуаре, упала и получила множественные травмы ноги. После того, как женщина прошла лечение, она обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда и деньги, которые потратила на лечение», — сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.

Женщина потребовала с товарищества собственников жилья, которое занималось обслуживанием дома в момент ее падения, 500 тысяч рублей и расходы, потраченные на лечение. Суд удовлетворил иск пострадавшей женщины. ТСЖ выплатит пермячке 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 14 тысяч за лечение и судебные расходы.

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В Перми ТСЖ выплатит женщине 500 тысяч рублей за то, что она упала на скользком тротуаре возле многоквартирного дома. Такое решение принял Мотовилихинский районный суд после того, как пермячка обратилась туда с иском. «В марте 2023 года пермячка шла в продуктовый магазин, который расположен в многоквартирном доме. Она поскользнулась на тротуаре, упала и получила множественные травмы ноги. После того, как женщина прошла лечение, она обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда и деньги, которые потратила на лечение», — сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. Женщина потребовала с товарищества собственников жилья, которое занималось обслуживанием дома в момент ее падения, 500 тысяч рублей и расходы, потраченные на лечение. Суд удовлетворил иск пострадавшей женщины. ТСЖ выплатит пермячке 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 14 тысяч за лечение и судебные расходы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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