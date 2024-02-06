Общество Челябинские таможенники не пустили в Россию тонну украинских сладостей. Видео 07 февраля 2024 в 10:31 Размер текста - 17 + Таможенники выявили около тонны сладостей, произведенных на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из регионального погрануправления ФСБ задержали крупную партию сладостей, произведенных на Украине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, продукцию общим весом около тонны пытались ввезти из Казахстана. При этом перевозчик не знал о стране-производителе. «Конфеты, карамель, вафли, ирис, трубочки и батончики инспекторы в ходе досмотра нашли в грузовом отсеке транспортного средства — всего более 800 упаковок кондитерских изделий. Как объяснил перевозчик, он не знал о стране происхождения груза и о том, что нарушает закон», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Дениса Цымбала, любая продукция, изготовителем или отправителем которой является Украина, запрещена к ввозу в РФ. Сейчас конфеты изъяты. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ, («Несоблюдение запретов на ввоз товаров в РФ»). Водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией товара. Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из регионального погрануправления ФСБ задержали крупную партию сладостей, произведенных на Украине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, продукцию общим весом около тонны пытались ввезти из Казахстана. При этом перевозчик не знал о стране-производителе. «Конфеты, карамель, вафли, ирис, трубочки и батончики инспекторы в ходе досмотра нашли в грузовом отсеке транспортного средства — всего более 800 упаковок кондитерских изделий. Как объяснил перевозчик, он не знал о стране происхождения груза и о том, что нарушает закон», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Дениса Цымбала, любая продукция, изготовителем или отправителем которой является Украина, запрещена к ввозу в РФ. Сейчас конфеты изъяты. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ, («Несоблюдение запретов на ввоз товаров в РФ»). Водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией товара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям