06 февраля 2024

Челябинские таможенники не пустили в Россию тонну украинских сладостей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Таможенники выявили около тонны сладостей, произведенных на Украине Фото:

Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из регионального погрануправления ФСБ задержали крупную партию сладостей, произведенных на Украине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, продукцию общим весом около тонны пытались ввезти из Казахстана. При этом перевозчик не знал о стране-производителе.

«Конфеты, карамель, вафли, ирис, трубочки и батончики инспекторы в ходе досмотра нашли в грузовом отсеке транспортного средства — всего более 800 упаковок кондитерских изделий. Как объяснил перевозчик, он не знал о стране происхождения груза и о том, что нарушает закон», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Дениса Цымбала, любая продукция, изготовителем или отправителем которой является Украина, запрещена к ввозу в РФ. Сейчас конфеты изъяты.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ, («Несоблюдение запретов на ввоз товаров в РФ»). Водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией товара.

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Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из регионального погрануправления ФСБ задержали крупную партию сладостей, произведенных на Украине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, продукцию общим весом около тонны пытались ввезти из Казахстана. При этом перевозчик не знал о стране-производителе. «Конфеты, карамель, вафли, ирис, трубочки и батончики инспекторы в ходе досмотра нашли в грузовом отсеке транспортного средства — всего более 800 упаковок кондитерских изделий. Как объяснил перевозчик, он не знал о стране происхождения груза и о том, что нарушает закон», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Дениса Цымбала, любая продукция, изготовителем или отправителем которой является Украина, запрещена к ввозу в РФ. Сейчас конфеты изъяты. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ, («Несоблюдение запретов на ввоз товаров в РФ»). Водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией товара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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