Свердловчанин убил парализованную жену и покончил с собой

Житель Первоуральска (Свердловская область) убил парализованную супругу и покончил с собой. Об этом стало известно из сообщений в месcенджере Telegram.
«40-летние Рустам и Елена долго не отвечали на звонки. По информации telegram-канала Mash, открыть квартиру родственники не смогли, дверь была заперта изнутри на щеколду. Тогда приехал старший сын и залез домой через окно, увидел тела и позвонил в полицию», — говорится в сообщении.
Также известно, что женщина долго болела туберкулезом и из-за этого была парализована. Супруг в ближайшее время собирался положить ее в пансионат. У пары остались двое детей, младшему 14 лет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. Там воздержались от комментария.
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