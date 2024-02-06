06 февраля 2024

Свердловчанин убил парализованную жену и покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Ноябрьске, место проишествия
У пары осталось двое детей, один из них несовершеннолетний Фото:

Житель Первоуральска (Свердловская область) убил парализованную супругу и покончил с собой. Об этом стало известно из сообщений в месcенджере Telegram.

«40-летние Рустам и Елена долго не отвечали на звонки. По информации telegram-канала Mash, открыть квартиру родственники не смогли, дверь была заперта изнутри на щеколду. Тогда приехал старший сын и залез домой через окно, увидел тела и позвонил в полицию», — говорится в сообщении.

Также известно, что женщина долго болела туберкулезом и из-за этого была парализована. Супруг в ближайшее время собирался положить ее в пансионат. У пары остались двое детей, младшему 14 лет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. Там воздержались от комментария.

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Житель Первоуральска (Свердловская область) убил парализованную супругу и покончил с собой. Об этом стало известно из сообщений в месcенджере Telegram. «40-летние Рустам и Елена долго не отвечали на звонки. По информации telegram-канала Mash, открыть квартиру родственники не смогли, дверь была заперта изнутри на щеколду. Тогда приехал старший сын и залез домой через окно, увидел тела и позвонил в полицию», — говорится в сообщении. Также известно, что женщина долго болела туберкулезом и из-за этого была парализована. Супруг в ближайшее время собирался положить ее в пансионат. У пары остались двое детей, младшему 14 лет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. Там воздержались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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