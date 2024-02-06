06 февраля 2024

В Миассе передали бойцам СВО девайс, позволяющий метать гранаты на 120 метров

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, граната, оружие, рация, радиостанция, лимонка, ф1
С помощью изобретения миасцев гранату можно метать не на 50, а на 120 метров Фото:

Предприятия из Миасса Челябинской области «КТБмаш» и «ФАРМПЛАСТ» разработали экспериментальную насадку на автомат Калашникова, позволяющую метать гранаты на 120 метров. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе мэрии Миасса.

«Мортирка или „стакан“ — это насадка на автомат Калашникова. Первый вариант уже был опробован в боевых условиях бойцами ГРУ и разведки. С его помощью гранату можно отправить на расстояние до 120 метров», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Предприятия на основании наблюдений и пожеланий бойцов, опробовавших устройство, усовершенствовали его. Заместитель мэра Миасса Виктор Борадачев передал партию усовершенствованных устройств для метания гранат военным разведчикам в зону СВО.

В пресс-службе отметили, что для ближнего боя мортирка незаменима. Добавим, обычно солдат, не имеющий мортирки, метает гранату максимум на 30 — 50 метров.

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Предприятия из Миасса Челябинской области «КТБмаш» и «ФАРМПЛАСТ» разработали экспериментальную насадку на автомат Калашникова, позволяющую метать гранаты на 120 метров. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе мэрии Миасса. «Мортирка или „стакан“ — это насадка на автомат Калашникова. Первый вариант уже был опробован в боевых условиях бойцами ГРУ и разведки. С его помощью гранату можно отправить на расстояние до 120 метров», — сообщили в пресс-службе мэрии. Предприятия на основании наблюдений и пожеланий бойцов, опробовавших устройство, усовершенствовали его. Заместитель мэра Миасса Виктор Борадачев передал партию усовершенствованных устройств для метания гранат военным разведчикам в зону СВО. В пресс-службе отметили, что для ближнего боя мортирка незаменима. Добавим, обычно солдат, не имеющий мортирки, метает гранату максимум на 30 — 50 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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