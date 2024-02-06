В Миассе передали бойцам СВО девайс, позволяющий метать гранаты на 120 метров

07 февраля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

С помощью изобретения миасцев гранату можно метать не на 50, а на 120 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятия из Миасса Челябинской области «КТБмаш» и «ФАРМПЛАСТ» разработали экспериментальную насадку на автомат Калашникова, позволяющую метать гранаты на 120 метров. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе мэрии Миасса. «Мортирка или „стакан“ — это насадка на автомат Калашникова. Первый вариант уже был опробован в боевых условиях бойцами ГРУ и разведки. С его помощью гранату можно отправить на расстояние до 120 метров», — сообщили в пресс-службе мэрии. Предприятия на основании наблюдений и пожеланий бойцов, опробовавших устройство, усовершенствовали его. Заместитель мэра Миасса Виктор Борадачев передал партию усовершенствованных устройств для метания гранат военным разведчикам в зону СВО. В пресс-службе отметили, что для ближнего боя мортирка незаменима. Добавим, обычно солдат, не имеющий мортирки, метает гранату максимум на 30 — 50 метров.

Предприятия из Миасса Челябинской области «КТБмаш» и «ФАРМПЛАСТ» разработали экспериментальную насадку на автомат Калашникова, позволяющую метать гранаты на 120 метров. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе мэрии Миасса. «Мортирка или „стакан“ — это насадка на автомат Калашникова. Первый вариант уже был опробован в боевых условиях бойцами ГРУ и разведки. С его помощью гранату можно отправить на расстояние до 120 метров», — сообщили в пресс-службе мэрии. Предприятия на основании наблюдений и пожеланий бойцов, опробовавших устройство, усовершенствовали его. Заместитель мэра Миасса Виктор Борадачев передал партию усовершенствованных устройств для метания гранат военным разведчикам в зону СВО. В пресс-службе отметили, что для ближнего боя мортирка незаменима. Добавим, обычно солдат, не имеющий мортирки, метает гранату максимум на 30 — 50 метров.