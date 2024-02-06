В аэропорту Челябинска из-за задержки рейсов произошел бунт пассажиров

07 февраля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Пассажиры волнуются из-за задержки рейсов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска «Курчатов» из-за задержки рейсов взбунтовались пассажиры. Об этом URA.RU один из ожидающих своего рейса. Также, по его словам, администрация воздушной гавани попыталась выгнать пассажиров из кафе. «В Челябинском аэропорту из-за задержек рейсов взбунтовались пассажиры. Люди ожидают рейсы в закрытом помещении кафе. Работники аэропорта хотели выгнать их, но никто не ушел с места», — рассказал URA.RU один из пассажиров. URA.RU пыталось связаться с аэропортом. Там на звонок не ответили. В линейном отделе полиции аэропорта сообщили, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме, пассажиры спокойно ожидают своих рейсов. Рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга должны были вылететь из Челябинска утром 7 февраля. Однако, сначала время вылета было перенесено на четыре часа, а после и вовсе более, чем на шесть. Согласно онлайн-табло, рейсы вылетят в пункт назначения после обеда.

В аэропорту Челябинска «Курчатов» из-за задержки рейсов взбунтовались пассажиры. Об этом URA.RU один из ожидающих своего рейса. Также, по его словам, администрация воздушной гавани попыталась выгнать пассажиров из кафе. «В Челябинском аэропорту из-за задержек рейсов взбунтовались пассажиры. Люди ожидают рейсы в закрытом помещении кафе. Работники аэропорта хотели выгнать их, но никто не ушел с места», — рассказал URA.RU один из пассажиров. URA.RU пыталось связаться с аэропортом. Там на звонок не ответили. В линейном отделе полиции аэропорта сообщили, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме, пассажиры спокойно ожидают своих рейсов. Рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга должны были вылететь из Челябинска утром 7 февраля. Однако, сначала время вылета было перенесено на четыре часа, а после и вовсе более, чем на шесть. Согласно онлайн-табло, рейсы вылетят в пункт назначения после обеда.