06 февраля 2024

В аэропорту Челябинска из-за задержки рейсов произошел бунт пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту «Курчатов». Челябинск, стойка регистрации, пассажиры, зал вылета внутренних авиалиний
Пассажиры волнуются из-за задержки рейсов Фото:

В аэропорту Челябинска «Курчатов» из-за задержки рейсов взбунтовались пассажиры. Об этом URA.RU один из ожидающих своего рейса. Также, по его словам, администрация воздушной гавани попыталась выгнать пассажиров из кафе.

«В Челябинском аэропорту из-за задержек рейсов взбунтовались пассажиры. Люди ожидают рейсы в закрытом помещении кафе. Работники аэропорта хотели выгнать их, но никто не ушел с места», — рассказал URA.RU один из пассажиров.

URA.RU пыталось связаться с аэропортом. Там на звонок не ответили. В линейном отделе полиции аэропорта сообщили, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме, пассажиры спокойно ожидают своих рейсов.

Рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга должны были вылететь из Челябинска утром 7 февраля. Однако, сначала время вылета было перенесено на четыре часа, а после и вовсе более, чем на шесть. Согласно онлайн-табло, рейсы вылетят в пункт назначения после обеда.

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В аэропорту Челябинска «Курчатов» из-за задержки рейсов взбунтовались пассажиры. Об этом URA.RU один из ожидающих своего рейса. Также, по его словам, администрация воздушной гавани попыталась выгнать пассажиров из кафе. «В Челябинском аэропорту из-за задержек рейсов взбунтовались пассажиры. Люди ожидают рейсы в закрытом помещении кафе. Работники аэропорта хотели выгнать их, но никто не ушел с места», — рассказал URA.RU один из пассажиров. URA.RU пыталось связаться с аэропортом. Там на звонок не ответили. В линейном отделе полиции аэропорта сообщили, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме, пассажиры спокойно ожидают своих рейсов. Рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга должны были вылететь из Челябинска утром 7 февраля. Однако, сначала время вылета было перенесено на четыре часа, а после и вовсе более, чем на шесть. Согласно онлайн-табло, рейсы вылетят в пункт назначения после обеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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