В аэропорту «Курчатов» в Челябинске задержаны сразу четыре авиарейса: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Сургут (ХМАО). Согласно информации онлайн-табло аэропорта, задержка составляет от двух с половиной до пяти часов.
Первый рейс до Москвы должен был вылететь из Челябинска в половине шестого утра. Однако вылет был перенесен на 10:50. Второй рейс в столицу отложили с 6:40 на 11:10. В Санкт-Петербург рейс отложили более, чем на четыре часа — с 5:40 на 11:00.
Рейс в Сургут, в свою очередь, должен вылететь из Челябинска в 16:40. Однако уже с утра стало ясно, что вылет задержится. По итогу расчетное время вылета отложили на 19:10. Скорее всего время ожидания вылета в ХМАО еще продлится, ведь данный рейс был задержан в аэропорту Сургута до 21:55.
URA.RU пыталось связаться с челябинским аэропортом. Ни в пресс-службе, ни в приемной гендиректора на звонок корреспондента не ответили.
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