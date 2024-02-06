06 февраля 2024

В аэропорту Челябинска задержаны четыре авиарейса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
В аэропорту Челябинска задержали рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута Фото:

В аэропорту «Курчатов» в Челябинске задержаны сразу четыре авиарейса: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Сургут (ХМАО). Согласно информации онлайн-табло аэропорта, задержка составляет от двух с половиной до пяти часов.

Первый рейс до Москвы должен был вылететь из Челябинска в половине шестого утра. Однако вылет был перенесен на 10:50. Второй рейс в столицу отложили с 6:40 на 11:10. В Санкт-Петербург рейс отложили более, чем на четыре часа — с 5:40 на 11:00.

Рейс в Сургут, в свою очередь, должен вылететь из Челябинска в 16:40. Однако уже с утра стало ясно, что вылет задержится. По итогу расчетное время вылета отложили на 19:10. Скорее всего время ожидания вылета в ХМАО еще продлится, ведь данный рейс был задержан в аэропорту Сургута до 21:55.

URA.RU пыталось связаться с челябинским аэропортом. Ни в пресс-службе, ни в приемной гендиректора на звонок корреспондента не ответили.

В аэропорту Челябинска задержаны четыре рейса
В аэропорту Челябинска задержаны четыре рейса

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В аэропорту «Курчатов» в Челябинске задержаны сразу четыре авиарейса: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Сургут (ХМАО). Согласно информации онлайн-табло аэропорта, задержка составляет от двух с половиной до пяти часов. Первый рейс до Москвы должен был вылететь из Челябинска в половине шестого утра. Однако вылет был перенесен на 10:50. Второй рейс в столицу отложили с 6:40 на 11:10. В Санкт-Петербург рейс отложили более, чем на четыре часа — с 5:40 на 11:00. Рейс в Сургут, в свою очередь, должен вылететь из Челябинска в 16:40. Однако уже с утра стало ясно, что вылет задержится. По итогу расчетное время вылета отложили на 19:10. Скорее всего время ожидания вылета в ХМАО еще продлится, ведь данный рейс был задержан в аэропорту Сургута до 21:55. URA.RU пыталось связаться с челябинским аэропортом. Ни в пресс-службе, ни в приемной гендиректора на звонок корреспондента не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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