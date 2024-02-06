В аэропорту Челябинска задержаны четыре авиарейса. Скрин

07 февраля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

В аэропорту Челябинска задержали рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту «Курчатов» в Челябинске задержаны сразу четыре авиарейса: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Сургут (ХМАО). Согласно информации онлайн-табло аэропорта, задержка составляет от двух с половиной до пяти часов. Первый рейс до Москвы должен был вылететь из Челябинска в половине шестого утра. Однако вылет был перенесен на 10:50. Второй рейс в столицу отложили с 6:40 на 11:10. В Санкт-Петербург рейс отложили более, чем на четыре часа — с 5:40 на 11:00. Рейс в Сургут, в свою очередь, должен вылететь из Челябинска в 16:40. Однако уже с утра стало ясно, что вылет задержится. По итогу расчетное время вылета отложили на 19:10. Скорее всего время ожидания вылета в ХМАО еще продлится, ведь данный рейс был задержан в аэропорту Сургута до 21:55. URA.RU пыталось связаться с челябинским аэропортом. Ни в пресс-службе, ни в приемной гендиректора на звонок корреспондента не ответили. В аэропорту Челябинска задержаны четыре рейса Скрин: официальный сайт аэропорта «Курчатов» Челябинска

В аэропорту «Курчатов» в Челябинске задержаны сразу четыре авиарейса: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Сургут (ХМАО). Согласно информации онлайн-табло аэропорта, задержка составляет от двух с половиной до пяти часов. Первый рейс до Москвы должен был вылететь из Челябинска в половине шестого утра. Однако вылет был перенесен на 10:50. Второй рейс в столицу отложили с 6:40 на 11:10. В Санкт-Петербург рейс отложили более, чем на четыре часа — с 5:40 на 11:00. Рейс в Сургут, в свою очередь, должен вылететь из Челябинска в 16:40. Однако уже с утра стало ясно, что вылет задержится. По итогу расчетное время вылета отложили на 19:10. Скорее всего время ожидания вылета в ХМАО еще продлится, ведь данный рейс был задержан в аэропорту Сургута до 21:55. URA.RU пыталось связаться с челябинским аэропортом. Ни в пресс-службе, ни в приемной гендиректора на звонок корреспондента не ответили.