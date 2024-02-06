06 февраля 2024

В Екатеринбурге Музей советского быта объявил о закрытии

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея советского быта. Екатеринбург, музей советского быта
Музей советского быта должен будет съехать из помещения в мае Фото:

В Екатеринбурге закрывается Музей советского быта «Сделано в СССР». Как рассказала директор Ирина Светоносова, в помещение вложили множество сил, но из-за смены собственника помещения в 2023 году, команда вынуждена расторгнуть договор об аренде с 31 мая. Об этом женщина написала в своих соцсетях.

«К нам приезжали туристы и гости со всей России и даже из-за рубежа. Многие коллеги из музеев советского быта из других городов специально приезжали в Екатеринбург, чтобы посетить локацию и узнать наш опыт. Нас любят учителя из школ, педагоги из вузов и училищ. Только-только перестала слышать в телефон возмущение: „Вас невозможно найти!“. Протоптали дорогу, запомнили маршрут», — заявила Светоносова.

Директор признается, что она и ее сотрудники очень расстроены и пока не представляют, куда им девать большое количество экспонатов. «Сейчас мы в активном поиске нового интересного пространства в Екатеринбурге, потому что сдаваться не в моих правилах», — уточнила Светоносова.

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В Екатеринбурге закрывается Музей советского быта «Сделано в СССР». Как рассказала директор Ирина Светоносова, в помещение вложили множество сил, но из-за смены собственника помещения в 2023 году, команда вынуждена расторгнуть договор об аренде с 31 мая. Об этом женщина написала в своих соцсетях. «К нам приезжали туристы и гости со всей России и даже из-за рубежа. Многие коллеги из музеев советского быта из других городов специально приезжали в Екатеринбург, чтобы посетить локацию и узнать наш опыт. Нас любят учителя из школ, педагоги из вузов и училищ. Только-только перестала слышать в телефон возмущение: „Вас невозможно найти!“. Протоптали дорогу, запомнили маршрут», — заявила Светоносова. Директор признается, что она и ее сотрудники очень расстроены и пока не представляют, куда им девать большое количество экспонатов. «Сейчас мы в активном поиске нового интересного пространства в Екатеринбурге, потому что сдаваться не в моих правилах», — уточнила Светоносова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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