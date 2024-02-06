Любознательные подростки в ЯНАО оставили остановку без видеокамеры. Видео

07 февраля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

В Салехарде подростки разобрали видеокамеру, установленную на теплой остановке Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) компания подростков демонтировала камеру видеонаблюдения, установленную на теплой остановке. Запись происшествия опубликовал telegram-канал «Медиацентр Салехард». Авторы канала надеются, что юными вандалами заинтересуются правоохранительные органы. «Коротая досуг в тепле, компания подростков обменивалась нецензурными фразами и дружескими объятьями. Случайно их внимание привлекла наружная камера видеонаблюдения. Из праздного любопытства или чтобы избежать фотофиксации, молодые люди разобрали по частям дорогой прибор. Редакция возмущена! Надеемся, что родители школьников проведут серьезную беседу с детьми, а нарушителями заинтересуется комиссия по делам несовершеннолетних …», — комментируют видеозапись авторы публикации. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде в школе №4 удалось найти учеников, которые разгромили туалет и соорудили «виселицу» в одной из кабинок. С ними и с их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости актов вандализма в школе.

В Салехарде (ЯНАО) компания подростков демонтировала камеру видеонаблюдения, установленную на теплой остановке. Запись происшествия опубликовал telegram-канал «Медиацентр Салехард». Авторы канала надеются, что юными вандалами заинтересуются правоохранительные органы. «Коротая досуг в тепле, компания подростков обменивалась нецензурными фразами и дружескими объятьями. Случайно их внимание привлекла наружная камера видеонаблюдения. Из праздного любопытства или чтобы избежать фотофиксации, молодые люди разобрали по частям дорогой прибор. Редакция возмущена! Надеемся, что родители школьников проведут серьезную беседу с детьми, а нарушителями заинтересуется комиссия по делам несовершеннолетних …», — комментируют видеозапись авторы публикации. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде в школе №4 удалось найти учеников, которые разгромили туалет и соорудили «виселицу» в одной из кабинок. С ними и с их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости актов вандализма в школе.