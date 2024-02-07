В Кремле назвали публикации интервью Карлсона с Путиным фейком

В Кремле заявили, что публикации на ряде ресурсов стенограммы интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным являются фейком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Очевидно, что речь идет о абсолютных фейках. Фейков очень много было, есть и будет. К ним надо соответствующим образом относиться», — сказал Песков.
Сегодня на нескольких ресурсах появилась якобы стенограмма интервью президента Путина журналисту Карлсону. Официально в Кремле сообщили, что запись разговора действительно состоялась, однако когда интервью будет опубликовано, пока не говорится.
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