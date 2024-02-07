В Кремле назвали публикации интервью Карлсона с Путиным фейком

В Кремле заявили о фейковых публикациях интервью Карлсона с Путиным
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
В Кремле назвали публикации интервью Карлсона с Путиным фейком Фото:

В Кремле заявили, что публикации на ряде ресурсов стенограммы интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным являются фейком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Очевидно, что речь идет о абсолютных фейках. Фейков очень много было, есть и будет. К ним надо соответствующим образом относиться», — сказал Песков.

Сегодня на нескольких ресурсах появилась якобы стенограмма интервью президента Путина журналисту Карлсону. Официально в Кремле сообщили, что запись разговора действительно состоялась, однако когда интервью будет опубликовано, пока не говорится.

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В Кремле заявили, что публикации на ряде ресурсов стенограммы интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным являются фейком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Очевидно, что речь идет о абсолютных фейках. Фейков очень много было, есть и будет. К ним надо соответствующим образом относиться», — сказал Песков. Сегодня на нескольких ресурсах появилась якобы стенограмма интервью президента Путина журналисту Карлсону. Официально в Кремле сообщили, что запись разговора действительно состоялась, однако когда интервью будет опубликовано, пока не говорится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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