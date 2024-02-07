Мизулина предложила за ночь снести все киоски в Екатеринбурге как в Москве

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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Мизулина советует использовать опыт столицы в борьбе с незаконными ларьками Фото:
новость из сюжета
Визит Екатерины Мизулиной в Екатеринбург

Главу «Лиги безопасного Интернета» Екатерину Мизулину, два дня гостившую в Екатеринбурге, заинтересовали незаконные киоски, о которых ей рассказали волонтеры центра лидера фракции ЕР в гордуме Алексея Вихарева. Активистка предложила за одну ночь снести все ларьки, как это сделали в Москве, сообщает telegram-канал волонтерского движения.

«На встрече с Мизулиной в УрФУ нам удалось подробно рассказать общественнице об остром городском вопросе. Дело в том, что у нас существуют сотни нелегальных киосков. Помимо продажи безакцизного алкоголя, вейпов и сигарет несовершеннолетним, они — рассадники антисанитарии, неуплатчики налогов, за ними нет никакого контроля. Городские власти давно пытаются бороться с проблемой, но она еще далека от разрешения», — говорится в посте.

Екатерина Мизулина заинтересовалась проблемой и предложила «сносить такие киоски ковшом по ночам». Она привела в пример опыт Москвы, где в одну ночь на улицы города выехала спецтехника и ковшами снесла все незаконные ларьки. «Надо так сделать во всех остальных городах, где проблема стоит также критично», — объяснила Мизулина.

Волонтеры передали ей свое обращение с адресами незаконных киосков и попросили провести проверку. Активисты договорились работать над вопросом вместе.

Волонтеры задали Мизулиной вопросы по волнующим их темам
Волонтеры задали Мизулиной вопросы по волнующим их темам
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После встречи все студенты хотели сфотографироваться с очаровательной главой «Лиги безопасного Интернета»
После встречи все студенты хотели сфотографироваться с очаровательной главой «Лиги безопасного Интернета»
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Молодежь рассказала, что не хочет видеть на улицах Екатеринбурга опасные киоски
Молодежь рассказала, что не хочет видеть на улицах Екатеринбурга опасные киоски
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Главу «Лиги безопасного Интернета» Екатерину Мизулину, два дня гостившую в Екатеринбурге, заинтересовали незаконные киоски, о которых ей рассказали волонтеры центра лидера фракции ЕР в гордуме Алексея Вихарева. Активистка предложила за одну ночь снести все ларьки, как это сделали в Москве, сообщает telegram-канал волонтерского движения. «На встрече с Мизулиной в УрФУ нам удалось подробно рассказать общественнице об остром городском вопросе. Дело в том, что у нас существуют сотни нелегальных киосков. Помимо продажи безакцизного алкоголя, вейпов и сигарет несовершеннолетним, они — рассадники антисанитарии, неуплатчики налогов, за ними нет никакого контроля. Городские власти давно пытаются бороться с проблемой, но она еще далека от разрешения», — говорится в посте. Екатерина Мизулина заинтересовалась проблемой и предложила «сносить такие киоски ковшом по ночам». Она привела в пример опыт Москвы, где в одну ночь на улицы города выехала спецтехника и ковшами снесла все незаконные ларьки. «Надо так сделать во всех остальных городах, где проблема стоит также критично», — объяснила Мизулина. Волонтеры передали ей свое обращение с адресами незаконных киосков и попросили провести проверку. Активисты договорились работать над вопросом вместе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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