Мизулина предложила за ночь снести все киоски в Екатеринбурге как в Москве

Мизулина советует использовать опыт столицы в борьбе с незаконными ларьками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Визит Екатерины Мизулиной в Екатеринбург

Главу «Лиги безопасного Интернета» Екатерину Мизулину, два дня гостившую в Екатеринбурге, заинтересовали незаконные киоски, о которых ей рассказали волонтеры центра лидера фракции ЕР в гордуме Алексея Вихарева. Активистка предложила за одну ночь снести все ларьки, как это сделали в Москве, сообщает telegram-канал волонтерского движения.

«На встрече с Мизулиной в УрФУ нам удалось подробно рассказать общественнице об остром городском вопросе. Дело в том, что у нас существуют сотни нелегальных киосков. Помимо продажи безакцизного алкоголя, вейпов и сигарет несовершеннолетним, они — рассадники антисанитарии, неуплатчики налогов, за ними нет никакого контроля. Городские власти давно пытаются бороться с проблемой, но она еще далека от разрешения», — говорится в посте.

Екатерина Мизулина заинтересовалась проблемой и предложила «сносить такие киоски ковшом по ночам». Она привела в пример опыт Москвы, где в одну ночь на улицы города выехала спецтехника и ковшами снесла все незаконные ларьки. «Надо так сделать во всех остальных городах, где проблема стоит также критично», — объяснила Мизулина.

Волонтеры передали ей свое обращение с адресами незаконных киосков и попросили провести проверку. Активисты договорились работать над вопросом вместе.

Волонтеры задали Мизулиной вопросы по волнующим их темам Фото: telegram-канал «Волонтерский центр Алексея Вихарева» https://t.me/volunteersekb

После встречи все студенты хотели сфотографироваться с очаровательной главой «Лиги безопасного Интернета» Фото: telegram-канал «Волонтерский центр Алексея Вихарева» https://t.me/volunteersekb