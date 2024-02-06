Больше половины пермяков считают своего начальника жадным

Пермяки рассказали, что думают о своем начальстве
Только 20% пермяков считают свое руководство щедрым. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру».
«По данным опроса, 80% пермяков говорят, что их руководство не щедрое. При этом 55% опрошенных утверждают, что находятся в стрессе из-за нежелания начальства повышать им зарплату. Треть пермяков считает своих руководителей паникерами, а 20% — несовременными», — приводит данные опроса «Зарплата.ру».
Среди положительных качеств жители Пермского края отметили человечность и интеллигентность. Более 90% пермяков называют свое руководство профессиональным.
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