06 февраля 2024

Больше половины пермяков считают своего начальника жадным

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
Пермяки рассказали, что думают о своем начальстве Фото:

Только 20% пермяков считают свое руководство щедрым. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру».

«По данным опроса, 80% пермяков говорят, что их руководство не щедрое. При этом 55% опрошенных утверждают, что находятся в стрессе из-за нежелания начальства повышать им зарплату. Треть пермяков считает своих руководителей паникерами, а 20% — несовременными», — приводит данные опроса «Зарплата.ру».

Среди положительных качеств жители Пермского края отметили человечность и интеллигентность. Более 90% пермяков называют свое руководство профессиональным.

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Только 20% пермяков считают свое руководство щедрым. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру». «По данным опроса, 80% пермяков говорят, что их руководство не щедрое. При этом 55% опрошенных утверждают, что находятся в стрессе из-за нежелания начальства повышать им зарплату. Треть пермяков считает своих руководителей паникерами, а 20% — несовременными», — приводит данные опроса «Зарплата.ру». Среди положительных качеств жители Пермского края отметили человечность и интеллигентность. Более 90% пермяков называют свое руководство профессиональным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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