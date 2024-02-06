06 февраля 2024

Власти ХМАО назвали населенные пункты с самым дешевым бензином

В ХМАО самый дешевый бензин продают в Октябрьском и Нижневартовском районах
© Служба новостей «URA.RU»
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Самый дешевый бензин АИ-92 по цене 46,1 руб продается в Октябрьском районе Фото:

Самый дешевый бензин в ХМАО можно купить в Октябрьском и Нижневартовском районах ХМАО. Об этом сообщил окружной Департамент экономического развития, который провел мониторинг цен на нефтепродукты в населенных пунктах округа.

«Наименьшая средняя цена за литр бензина АИ-92 зафиксирована в сельском поселении Серегино Октябрьского района ХМАО, она составляет 46 рублей 10 копеек. Сама низкая стоимость автомобильного бензина марки АИ-95 — в Излучинске Нижневартовского района, где в среднем он стоит 50 рублей 94 копейки», — указано в отчете Департамента экономического развития ХМАО на официальном сайте.

Бензин с октановым числом 98 по наименьшей цене продают в Урае и Кондинском районе, где его средняя цена составляет 56,95 руб. Самое дешевое дизельное топливо, по результатам мониторинга, продается в сельском поселении Карымкары Октябрьского района — 61,88 руб.

Ранее URA.RU писало, что Тюменьстат раскрыл города ХМАО с самым дорогим бензином. Больше всего за автомобильное топливо в ХМАО приходится платить жителям Ханты-Мансийска, Белоярского и Сургута.

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Самый дешевый бензин в ХМАО можно купить в Октябрьском и Нижневартовском районах ХМАО. Об этом сообщил окружной Департамент экономического развития, который провел мониторинг цен на нефтепродукты в населенных пунктах округа. «Наименьшая средняя цена за литр бензина АИ-92 зафиксирована в сельском поселении Серегино Октябрьского района ХМАО, она составляет 46 рублей 10 копеек. Сама низкая стоимость автомобильного бензина марки АИ-95 — в Излучинске Нижневартовского района, где в среднем он стоит 50 рублей 94 копейки», — указано в отчете Департамента экономического развития ХМАО на официальном сайте. Бензин с октановым числом 98 по наименьшей цене продают в Урае и Кондинском районе, где его средняя цена составляет 56,95 руб. Самое дешевое дизельное топливо, по результатам мониторинга, продается в сельском поселении Карымкары Октябрьского района — 61,88 руб. Ранее URA.RU писало, что Тюменьстат раскрыл города ХМАО с самым дорогим бензином. Больше всего за автомобильное топливо в ХМАО приходится платить жителям Ханты-Мансийска, Белоярского и Сургута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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