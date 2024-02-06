Экономика Власти ХМАО назвали населенные пункты с самым дешевым бензином В ХМАО самый дешевый бензин продают в Октябрьском и Нижневартовском районах 07 февраля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 + Самый дешевый бензин АИ-92 по цене 46,1 руб продается в Октябрьском районе Фото: Илья Московец © URA.RU Самый дешевый бензин в ХМАО можно купить в Октябрьском и Нижневартовском районах ХМАО. Об этом сообщил окружной Департамент экономического развития, который провел мониторинг цен на нефтепродукты в населенных пунктах округа. «Наименьшая средняя цена за литр бензина АИ-92 зафиксирована в сельском поселении Серегино Октябрьского района ХМАО, она составляет 46 рублей 10 копеек. Сама низкая стоимость автомобильного бензина марки АИ-95 — в Излучинске Нижневартовского района, где в среднем он стоит 50 рублей 94 копейки», — указано в отчете Департамента экономического развития ХМАО на официальном сайте. Бензин с октановым числом 98 по наименьшей цене продают в Урае и Кондинском районе, где его средняя цена составляет 56,95 руб. Самое дешевое дизельное топливо, по результатам мониторинга, продается в сельском поселении Карымкары Октябрьского района — 61,88 руб. Ранее URA.RU писало, что Тюменьстат раскрыл города ХМАО с самым дорогим бензином. Больше всего за автомобильное топливо в ХМАО приходится платить жителям Ханты-Мансийска, Белоярского и Сургута. Самый дешевый бензин в ХМАО можно купить в Октябрьском и Нижневартовском районах ХМАО. Об этом сообщил окружной Департамент экономического развития, который провел мониторинг цен на нефтепродукты в населенных пунктах округа. «Наименьшая средняя цена за литр бензина АИ-92 зафиксирована в сельском поселении Серегино Октябрьского района ХМАО, она составляет 46 рублей 10 копеек. Сама низкая стоимость автомобильного бензина марки АИ-95 — в Излучинске Нижневартовского района, где в среднем он стоит 50 рублей 94 копейки», — указано в отчете Департамента экономического развития ХМАО на официальном сайте. Бензин с октановым числом 98 по наименьшей цене продают в Урае и Кондинском районе, где его средняя цена составляет 56,95 руб. Самое дешевое дизельное топливо, по результатам мониторинга, продается в сельском поселении Карымкары Октябрьского района — 61,88 руб. Ранее URA.RU писало, что Тюменьстат раскрыл города ХМАО с самым дорогим бензином. Больше всего за автомобильное топливо в ХМАО приходится платить жителям Ханты-Мансийска, Белоярского и Сургута. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям