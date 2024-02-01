Тюменьстат раскрыл города ХМАО с самым дорогим бензином

Больше всего за автомобильное топливо в ХМАО приходится платить жителям Ханты-Мансийска, Белоярского и Сургута. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Тюменьстата.
«Самый высокий показатель средней стоимости литра бензина марок АИ-92 и АИ-95 — в Белоярском: цена составляет 53 и 56,5 рублей соответственно. Самый дорогой бензин марки АИ-98 в Ханты-Мансийске — средняя цена 69,74 рублей, а наибольшая стоимость дизельного топлива зафиксирована в Сургуте — 72,34 рублей», — следует из статистики ведомства.
По статистике, цена топлива в Белоярском превышает среднюю стоимость распространенных марок бензина в ХМАО на три рубля. Дешевле всего АИ-95 в Нижневартовске, где его можно купить в среднем за 53,23 руб., АИ-92 в столице Самотлора стоит в среднем 49,97 рубля.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко выросли цены на бензин. За две недели января стоимость топлива АИ-92 выросла почти на 4,5%.
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