Тюменьстат раскрыл города ХМАО с самым дорогим бензином

Тюменьстат: самое дорогое топливо в ХМАО в Белоярском, Ханты-Мансийске и Сургуте

02 февраля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

В Белоярском за литр бензина АИ-92 водители в среднем платят 53 рубля Фото: Илья Московец © URA.RU Больше всего за автомобильное топливо в ХМАО приходится платить жителям Ханты-Мансийска, Белоярского и Сургута. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Тюменьстата. «Самый высокий показатель средней стоимости литра бензина марок АИ-92 и АИ-95 — в Белоярском: цена составляет 53 и 56,5 рублей соответственно. Самый дорогой бензин марки АИ-98 в Ханты-Мансийске — средняя цена 69,74 рублей, а наибольшая стоимость дизельного топлива зафиксирована в Сургуте — 72,34 рублей», — следует из статистики ведомства. По статистике, цена топлива в Белоярском превышает среднюю стоимость распространенных марок бензина в ХМАО на три рубля. Дешевле всего АИ-95 в Нижневартовске, где его можно купить в среднем за 53,23 руб., АИ-92 в столице Самотлора стоит в среднем 49,97 рубля. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко выросли цены на бензин. За две недели января стоимость топлива АИ-92 выросла почти на 4,5%.

Больше всего за автомобильное топливо в ХМАО приходится платить жителям Ханты-Мансийска, Белоярского и Сургута. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Тюменьстата. «Самый высокий показатель средней стоимости литра бензина марок АИ-92 и АИ-95 — в Белоярском: цена составляет 53 и 56,5 рублей соответственно. Самый дорогой бензин марки АИ-98 в Ханты-Мансийске — средняя цена 69,74 рублей, а наибольшая стоимость дизельного топлива зафиксирована в Сургуте — 72,34 рублей», — следует из статистики ведомства. По статистике, цена топлива в Белоярском превышает среднюю стоимость распространенных марок бензина в ХМАО на три рубля. Дешевле всего АИ-95 в Нижневартовске, где его можно купить в среднем за 53,23 руб., АИ-92 в столице Самотлора стоит в среднем 49,97 рубля. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко выросли цены на бензин. За две недели января стоимость топлива АИ-92 выросла почти на 4,5%.