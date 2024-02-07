Блиновской позволено пользоваться салоном красоты в СИЗО

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в настоящий момент в колонии «Печатники» за неуплату налогов, имеет право воспользоваться салоном красоты при СИЗО. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова.
«В СИЗО „Печатники“ есть настоящий салон красоты, где заключенные могут сделать маникюр, педикюр, стрижки, окрашивания и так далее. Им можно пользоваться за дополнительную плату, как и спортзалом», — рассказала Мария Ботова в разговоре с ТАСС. Также она отметила, что Блиновская размещена в четырехместной камере, вместе с тремя соседками. У них в наличии имеются телевизор, холодильник и душ.
Елену Блиновскую 22 января отправили в СИЗО за нарушение предписания в виде домашнего ареста. Задержали девушку еще в апреле 2023 года. Она задолжала 918 миллионов рублей по факту неуплаты налогов.
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