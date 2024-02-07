Shot: Ивлеева отсудила 6 тысяч рублей у мебельной компании

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Анастасия Ивлеева заплатила 1,1 миллиона рублей за гардеробную Фото:

Блогер Анастасия Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей у мебельной компании, которая обманула ее на 1,1 миллиона рублей. Об этом написали в telegram-канале Shot.

Ивлеева намеревалась сделать себе гардеробную. Блогер заплатила 1,1 миллиона рублей авансом, однако после этого представители компании перестали выходить на связь. «Тогда Настюшка обратилась в суд. Но тот обязал вернуть ей минимальную сумму — 6048 рублей неустойки и 133 рубля госпошлины», — передает telegram-канал.

По словам руководителя мебельной фирмы, блогера никто не обманывал. В компании просто произошла задержка в обустройстве гардеробной.

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Блогер Анастасия Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей у мебельной компании, которая обманула ее на 1,1 миллиона рублей. Об этом написали в telegram-канале Shot. Ивлеева намеревалась сделать себе гардеробную. Блогер заплатила 1,1 миллиона рублей авансом, однако после этого представители компании перестали выходить на связь. «Тогда Настюшка обратилась в суд. Но тот обязал вернуть ей минимальную сумму — 6048 рублей неустойки и 133 рубля госпошлины», — передает telegram-канал. По словам руководителя мебельной фирмы, блогера никто не обманывал. В компании просто произошла задержка в обустройстве гардеробной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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