Shot: Ивлеева отсудила 6 тысяч рублей у мебельной компании

Анастасия Ивлеева заплатила 1,1 миллиона рублей за гардеробную
Блогер Анастасия Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей у мебельной компании, которая обманула ее на 1,1 миллиона рублей. Об этом написали в telegram-канале Shot.
Ивлеева намеревалась сделать себе гардеробную. Блогер заплатила 1,1 миллиона рублей авансом, однако после этого представители компании перестали выходить на связь. «Тогда Настюшка обратилась в суд. Но тот обязал вернуть ей минимальную сумму — 6048 рублей неустойки и 133 рубля госпошлины», — передает telegram-канал.
По словам руководителя мебельной фирмы, блогера никто не обманывал. В компании просто произошла задержка в обустройстве гардеробной.
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