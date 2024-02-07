В Кремле высказались о предложении ГД наказывать «серийных доносчиков»

Доносы — это всегда плохо, однако в России вряд ли есть случаи, когда это приветствовалось бы или имело массовый характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают предложение партии «Новые люди» по борьбе с доносами.
«Здесь ничего не меняется. Доносительство — это плохо. Критика — это хорошо. Президент говорил, что критика — это необходимый элемент, чтобы понимать, что не так. <…> Нужно ли бороться [с доносами] — мне не известно, что доносительство где-то приветствовалось бы и чтобы это приобретало массовое явление», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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