В Кремле высказались о предложении ГД наказывать «серийных доносчиков»

Песков заявил, что не знает случаев, когда доносительство бы приветствовалось
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что доносы — это плохо Фото:

Доносы — это всегда плохо, однако в России вряд ли есть случаи, когда это приветствовалось бы или имело массовый характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают предложение партии «Новые люди» по борьбе с доносами.

«Здесь ничего не меняется. Доносительство — это плохо. Критика — это хорошо. Президент говорил, что критика — это необходимый элемент, чтобы понимать, что не так. <…> Нужно ли бороться [с доносами] — мне не известно, что доносительство где-то приветствовалось бы и чтобы это приобретало массовое явление», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Доносы — это всегда плохо, однако в России вряд ли есть случаи, когда это приветствовалось бы или имело массовый характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают предложение партии «Новые люди» по борьбе с доносами. «Здесь ничего не меняется. Доносительство — это плохо. Критика — это хорошо. Президент говорил, что критика — это необходимый элемент, чтобы понимать, что не так. <…> Нужно ли бороться [с доносами] — мне не известно, что доносительство где-то приветствовалось бы и чтобы это приобретало массовое явление», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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