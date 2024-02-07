Циклон «Ольга» из Северной Атлантики накроет Свердловскую область

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В регионе ожидаются снегопады Фото:

К Свердловской области приближается североатлантический циклон «Ольга». Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«На смену заполнившемуся циклону с запада придет очередной циклон, получивший в европейской классификации имя „Olga“. Теплый сектор этого циклона пройдет южнее Среднего Урала. Через Свердловскую область пройдет расположенный несколько севернее фронт окклюзии циклона», — написал метеоролог в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Пулин объяснил URA.RU, что фронт зацепит свердловский регион в четверг, 8 февраля, во второй половине дня. «В пятницу циклон будет заполняться над Уралом», — добавил он.

Североатлантический циклон «Ольга» движется к центральной части России со скоростью 50 километров в час. Он уже принес в Москву обильные снегопады. По прогнозам синоптиков, сугробы в столице могут достигать высоты в 50 сантиметров, а видимость ухудшится до 500 метров.

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К Свердловской области приближается североатлантический циклон «Ольга». Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «На смену заполнившемуся циклону с запада придет очередной циклон, получивший в европейской классификации имя „Olga“. Теплый сектор этого циклона пройдет южнее Среднего Урала. Через Свердловскую область пройдет расположенный несколько севернее фронт окклюзии циклона», — написал метеоролог в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин объяснил URA.RU, что фронт зацепит свердловский регион в четверг, 8 февраля, во второй половине дня. «В пятницу циклон будет заполняться над Уралом», — добавил он. Североатлантический циклон «Ольга» движется к центральной части России со скоростью 50 километров в час. Он уже принес в Москву обильные снегопады. По прогнозам синоптиков, сугробы в столице могут достигать высоты в 50 сантиметров, а видимость ухудшится до 500 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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