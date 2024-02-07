Курганец удивил сотрудников канала «Пятница» игрой на невидимых барабанах. Видео

07 февраля 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Артем Привалов из Кургана попал на шоу «Пятница» после того, как снял вирусный ролик в TikTok Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Барабанщик из курганской кавер-группы «Другая версия» Артем Привалов попал на федеральный телеканал «Пятница» с помощью TikTok. Сотрудники канала увидели его ролики с игрой на невидимых барабанах и позвали на шоу «Самородки». Об этом Привалов сообщил корреспонденту URA.RU. «У меня есть продвинутый аккаунт в TikTok. На одном из роликов, где я играю на невидимых барабанах с помощью специального приложения. Этот ролик собрал 11 миллионов просмотров. Представителям телеканала „Пятница“ понравилось, как я играл, они вышли на меня через этот ролик и предложили поучаствовать в новом шоу „Самородки“. Я согласился», — рассказал артист Артем Привалов. В шоу «Самородки» музыкант исполнил кавер на песню Антона Токарева «Седьмой лепесток». Съемки шоу проходили в течение двух дней. В программе были собраны люди с различными интересными умениями и увлечениями. По словам музыканта, за время съемок ему удалось познакомиться и потанцевать с ведущей Региной Тодоренко. Привалов также поделился, что во время съемок их кормили, а также заплатили за участие. Ранее URA.RU писало, что житель Варгашинского округа Курганской области Вячеслав Федоров-Богатырев приехал на передачу Андрея Малахов «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». Курганец выступил с музыкальными номерами перед гостями шоу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Барабанщик из курганской кавер-группы «Другая версия» Артем Привалов попал на федеральный телеканал «Пятница» с помощью TikTok. Сотрудники канала увидели его ролики с игрой на невидимых барабанах и позвали на шоу «Самородки». Об этом Привалов сообщил корреспонденту URA.RU. «У меня есть продвинутый аккаунт в TikTok. На одном из роликов, где я играю на невидимых барабанах с помощью специального приложения. Этот ролик собрал 11 миллионов просмотров. Представителям телеканала „Пятница“ понравилось, как я играл, они вышли на меня через этот ролик и предложили поучаствовать в новом шоу „Самородки“. Я согласился», — рассказал артист Артем Привалов. В шоу «Самородки» музыкант исполнил кавер на песню Антона Токарева «Седьмой лепесток». Съемки шоу проходили в течение двух дней. В программе были собраны люди с различными интересными умениями и увлечениями. По словам музыканта, за время съемок ему удалось познакомиться и потанцевать с ведущей Региной Тодоренко. Привалов также поделился, что во время съемок их кормили, а также заплатили за участие. Ранее URA.RU писало, что житель Варгашинского округа Курганской области Вячеслав Федоров-Богатырев приехал на передачу Андрея Малахов «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». Курганец выступил с музыкальными номерами перед гостями шоу.