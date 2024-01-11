Курганец на шоу Малахова спел романс на стихи Гумилева. Видео

12 января 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Курганец приехал на шоу к Малахову, чтобы спеть песню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Варгашинского округа Курганской области Вячеслав Федоров-Богатырев приехал на передачу Андрея Малахов «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». Курганец выступил с музыкальными номерами перед гостями шоу. Об этом Федоров-Богатырев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Моя муза — это музыка. Это потому, что я всю жизнь музыку пишу. Я бы хотел спеть наш семейный романс на стихи Николая Гумилева «Однообразные мелькают», — рассказал курганец на шоу. Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе», выступил на шоу Андрея Малахова. За столом во время выпуска сидели Шаман, «Комбинация», Кашпировский и другие.

Житель Варгашинского округа Курганской области Вячеслав Федоров-Богатырев приехал на передачу Андрея Малахов «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». Курганец выступил с музыкальными номерами перед гостями шоу. Об этом Федоров-Богатырев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Моя муза — это музыка. Это потому, что я всю жизнь музыку пишу. Я бы хотел спеть наш семейный романс на стихи Николая Гумилева «Однообразные мелькают», — рассказал курганец на шоу. Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе», выступил на шоу Андрея Малахова. За столом во время выпуска сидели Шаман, «Комбинация», Кашпировский и другие.