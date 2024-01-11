11 января 2024

Курганец на шоу Малахова спел романс на стихи Гумилева. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, гриф, инструмент, рок концерт, аккорд, баррэ
Курганец приехал на шоу к Малахову, чтобы спеть песню Фото:

Житель Варгашинского округа Курганской области Вячеслав Федоров-Богатырев приехал на передачу Андрея Малахов «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». Курганец выступил с музыкальными номерами перед гостями шоу. Об этом Федоров-Богатырев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Моя муза — это музыка. Это потому, что я всю жизнь музыку пишу. Я бы хотел спеть наш семейный романс на стихи Николая Гумилева «Однообразные мелькают», — рассказал курганец на шоу.

Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе», выступил на шоу Андрея Малахова. За столом во время выпуска сидели Шаман, «Комбинация», Кашпировский и другие.

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Житель Варгашинского округа Курганской области Вячеслав Федоров-Богатырев приехал на передачу Андрея Малахов «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». Курганец выступил с музыкальными номерами перед гостями шоу. Об этом Федоров-Богатырев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Моя муза — это музыка. Это потому, что я всю жизнь музыку пишу. Я бы хотел спеть наш семейный романс на стихи Николая Гумилева «Однообразные мелькают», — рассказал курганец на шоу. Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе», выступил на шоу Андрея Малахова. За столом во время выпуска сидели Шаман, «Комбинация», Кашпировский и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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