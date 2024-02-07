Главного соперника Залужного внесли в список террористов и экстремистов в России

Главу ГУР Кирилла Буданова внесли в список террористов и экстремистов в России
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Зеленский и компания. stock, залужный валерий, Буданов Кирилл, stock
Кирилл Буданов и Алексей Неижпапа были внесены в список экстремистов и террористов Фото:

Претендент на место главнокомандующего ВСУ, глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов и главком украинских ВМС Алексей Неижпапа попали в российский перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

В список террористов и экстремистов внесли Кирилла Буданова и Алексея Неижпапа. Об этом следует из данных ведомства.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Валерия Залужного собираются убрать с поста главкома ВСУ. Претендентами на его место стали Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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Претендент на место главнокомандующего ВСУ, глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов и главком украинских ВМС Алексей Неижпапа попали в российский перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. В список террористов и экстремистов внесли Кирилла Буданова и Алексея Неижпапа. Об этом следует из данных ведомства. Ранее украинские СМИ сообщали, что Валерия Залужного собираются убрать с поста главкома ВСУ. Претендентами на его место стали Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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