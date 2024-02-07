Главного соперника Залужного внесли в список террористов и экстремистов в России

Кирилл Буданов и Алексей Неижпапа были внесены в список экстремистов и террористов
Претендент на место главнокомандующего ВСУ, глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов и главком украинских ВМС Алексей Неижпапа попали в российский перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.
В список террористов и экстремистов внесли Кирилла Буданова и Алексея Неижпапа. Об этом следует
Ранее украинские СМИ сообщали, что Валерия Залужного собираются убрать с поста главкома ВСУ. Претендентами на его место стали Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.