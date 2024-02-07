Общество Главного соперника Залужного внесли в список террористов и экстремистов в России Главу ГУР Кирилла Буданова внесли в список террористов и экстремистов в России 07 февраля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 + Кирилл Буданов и Алексей Неижпапа были внесены в список экстремистов и террористов Фото: Официальный сайт президента Украины Претендент на место главнокомандующего ВСУ, глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов и главком украинских ВМС Алексей Неижпапа попали в российский перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. В список террористов и экстремистов внесли Кирилла Буданова и Алексея Неижпапа. Об этом следует из данных ведомства. Ранее украинские СМИ сообщали, что Валерия Залужного собираются убрать с поста главкома ВСУ. Претендентами на его место стали Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Претендент на место главнокомандующего ВСУ, глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов и главком украинских ВМС Алексей Неижпапа попали в российский перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. В список террористов и экстремистов внесли Кирилла Буданова и Алексея Неижпапа. Об этом следует из данных ведомства. Ранее украинские СМИ сообщали, что Валерия Залужного собираются убрать с поста главкома ВСУ. Претендентами на его место стали Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям