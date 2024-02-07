В Пермском Политехе рассказали, можно ли воскресить человека

Ученый ПНИПУ: криозаморозка человека вызовет перенаселение планеты

07 февраля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

По мнению ученых, временная криозаморозка нацелена на борьбу со смертью Фото: Анна Майорова © URA.RU В настоящее время заморозить человека на какое-то время, а потом вернуть его к жизни невозможно. Об этом рассказал ученый Пермского Политеха (ПНИПУ) Александр Максимов. Он также отметил, что криоразморозка людей приведет к перенаселению планеты. «Люди не имеют естественных механизмов защиты тканей и органов при замораживании. В отличии от некоторых видов животных, которые могут жить после заморозки, человек неминуемо погибнет еще до полной проморозки всех тканей. Аналогичным образом невозможна разморозка целого человека, так как при разморозке. Технология криозаморозки направлена на победу над смертью. И если эта технология будет внедрена, то человечество ждут последствия. Тема перенаселения планеты актуальна уже сейчас. Также будет более значительное деление людей на классы», — рассказали в Политехе. Максимов отметил, что на сегодняшний день ученые пока не научились воскрешать криоконсервированных мышей. По его мнению, эта технология не для первой половины 21 века.

В настоящее время заморозить человека на какое-то время, а потом вернуть его к жизни невозможно. Об этом рассказал ученый Пермского Политеха (ПНИПУ) Александр Максимов. Он также отметил, что криоразморозка людей приведет к перенаселению планеты. «Люди не имеют естественных механизмов защиты тканей и органов при замораживании. В отличии от некоторых видов животных, которые могут жить после заморозки, человек неминуемо погибнет еще до полной проморозки всех тканей. Аналогичным образом невозможна разморозка целого человека, так как при разморозке. Технология криозаморозки направлена на победу над смертью. И если эта технология будет внедрена, то человечество ждут последствия. Тема перенаселения планеты актуальна уже сейчас. Также будет более значительное деление людей на классы», — рассказали в Политехе. Максимов отметил, что на сегодняшний день ученые пока не научились воскрешать криоконсервированных мышей. По его мнению, эта технология не для первой половины 21 века.